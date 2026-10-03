La strategia di Sucu per il futuro del Genoa: «Tratto per nuovi soci»

«Tanti gruppi acquistano società per poi rivenderle: non è il mio caso », ha spiegato Sucu, sottolineando di essere comunque «aperto a trovare nuovi partner». Una ricerca che sarebbe già entrata nel vivo: «Ho già parlato con tanti potenziali nuovi investitori».

Dan Sucu guarda oltre il difficile avvio di stagione del Genoa e ribadisce la volontà di proseguire nel progetto rossoblù, senza escludere l’ingresso di nuovi investitori. Intervistato da La Gazzetta dello Sport a Bucarest, dove il Genoa ha disputato un’amichevole contro il Rapid, club di cui l’imprenditore romeno detiene il 90%, il presidente ha fatto il punto sulla situazione societaria e sulle prospettive future.

Il percorso, secondo il presidente, è stato fin qui complicato anche dall’eredità delle precedenti gestioni. «La metà del tempo che passo a Genova devo trascorrerlo dietro problemi legali per proteggere il Grifone e recuperare ciò che non è stato lasciato dalle gestioni precedenti», ha raccontato. Sucu ha spiegato di aver affrontato «più battaglie legali in pochi mesi di Genoa che in 30 anni di carriera», aggiungendo che «gli affari non si fanno in tribunale».

Sul piano sportivo, il presidente non nasconde la delusione per un avvio che vede il Genoa al penultimo posto con un solo punto nelle prime cinque giornate. «Non siamo dove speravamo di essere», ha ammesso, ricordando però gli «investimenti importanti» effettuati e l’obiettivo di raggiungere una posizione di classifica più ambiziosa.

Piena fiducia, in particolare, in Daniele De Rossi: «Abbiamo nove nazionali e un allenatore campione del mondo che gode della fiducia non solo mia, ma di tutti. Sono convinto che arriverà dove vogliamo». Sucu ha poi ribadito di voler lasciare le valutazioni tecniche a chi ha maggiore competenza: «Io penso agli investimenti più adatti e alla ricerca di nuovi partner. Non sono un cowboy che si muove da solo».