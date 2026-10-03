Il commissariamento FIGC si decide in due atti: il Consiglio può ribaltare la Giunta

I due organi hanno composizione e funzioni differenti. Se la Giunta rappresenta di fatto il governo dello sport italiano, il Consiglio Nazionale svolge un ruolo assimilabile a quello di un parlamento, con compiti di indirizzo, programmazione e controllo. Ed è una platea molto più ampia: secondo la ricostruzione, al momento sarebbero 77 i componenti chiamati al voto.

Tra questi figurano Federica Pellegrini, in qualità di membro italiano del CIO e già componente della Giunta, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e 45 presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali. Restano fuori le federazioni attualmente commissariate – pesistica, cricket e tiro a segno – oltre alla FIGC, poiché Malagò è direttamente coinvolto nella vicenda.

Resta inoltre aperto il caso della Federnuoto. Secondo il CONI non avrebbe diritto di voto, perché dopo la nomina di Paolo Barelli a Sottosegretario di Stato la federazione è guidata da un reggente, Pieri. Barelli sostiene invece che la FIN abbia comunque titolo per esprimere la propria preferenza.

A completare il Consiglio ci sono i 10 rappresentanti degli atleti, i 5 rappresentanti dei tecnici, i tre esponenti delle Discipline Sportive Associate, i cinque degli Enti di Promozione Sportiva, il rappresentante delle Associazioni Benemerite e i sei componenti delle strutture territoriali del CONI.