NK Istra Venezia dove vederla in tv e streaming: data, orario e diretta

La lunga pausa per le nazionali porta anche il Venezia oltreconfine. Gli arancioneroverdi affronteranno infatti l’NK Istra 1961 in un’amichevole internazionale in programma sabato 3 ottobre alle ore 15.30 allo Stadio Aldo Drosina di Pola, in Croazia.
La formazione croata milita nella massima serie nazionale e occupa attualmente il sesto posto con 9 punti dopo otto giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.
Per la squadra guidata da Giovanni Stroppa sarà un nuovo test internazionale dopo l’amichevole disputata il 26 settembre al Penzo contro il Rapid Vienna, vinta dal Venezia per 1-0 grazie alla rete di Lauberbach.
NK Istra-Venezia, dove vederla in TV?
Per i tifosi arancioneroverdi la domanda è dove vedere NK Istra-Venezia in TV.
Al momento non è stata annunciata alcuna diretta televisiva ufficiale in Italia. Nel comunicato con cui il Venezia ha presentato l’amichevole sono state fornite le informazioni relative a data, orario e accesso allo stadio, ma non viene indicata una copertura televisiva dell’incontro.
NK Istra-Venezia, ci sarà lo streaming?
Al momento non risulta comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming di NK Istra-Venezia.
A differenza di altre amichevoli organizzate durante la sosta, la partita sarà però aperta gratuitamente al pubblico. Il Venezia ha infatti comunicato che l’ingresso allo Stadio Aldo Drosina sarà libero, con apertura dei cancelli a partire dalle ore 14.30.
I tifosi presenti a Pola potranno inoltre utilizzare due parcheggi in via Marsovo Polje e accedere al proprio settore dall’angolo nord-occidentale dell’impianto.
A che ora si gioca NK Istra-Venezia?
Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 15.30.
NK Istra-Venezia
- Data: sabato 3 ottobre 2026
- Ore: 15.30
- Stadio: Aldo Drosina – Pola
- Tipo di partita: amichevole internazionale
- Ingresso: gratuito
- Apertura cancelli: ore 14.30
- TV: non annunciata
- Streaming: non annunciato
Perché il Venezia affronta l’NK Istra?
L’amichevole è stata inserita nel programma della squadra durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali e servirà a Stroppa per mantenere il ritmo gara in vista della ripresa della Serie A.
Quello di Pola sarà infatti l’ultimo test match del Venezia prima del prossimo impegno ufficiale, fissato per lunedì 12 ottobre a Bergamo contro l’Atalanta.
Per i tifosi arancioneroverdi, dunque, l’appuntamento è fissato alle 15.30 di sabato 3 ottobre, mentre per l’eventuale possibilità di seguire NK Istra-Venezia in diretta TV o streaming bisognerà attendere eventuali comunicazioni dei due club nelle ore che precedono la sfida.