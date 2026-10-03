NK Istra Venezia dove vederla in tv e streaming: data, orario e diretta

NK Istra-Venezia, dove vederla in TV?

Per i tifosi arancioneroverdi la domanda è dove vedere NK Istra-Venezia in TV.

Al momento non è stata annunciata alcuna diretta televisiva ufficiale in Italia. Nel comunicato con cui il Venezia ha presentato l’amichevole sono state fornite le informazioni relative a data, orario e accesso allo stadio, ma non viene indicata una copertura televisiva dell’incontro.

NK Istra-Venezia, ci sarà lo streaming?

Al momento non risulta comunicata ufficialmente neppure una diretta streaming di NK Istra-Venezia.

A differenza di altre amichevoli organizzate durante la sosta, la partita sarà però aperta gratuitamente al pubblico. Il Venezia ha infatti comunicato che l’ingresso allo Stadio Aldo Drosina sarà libero, con apertura dei cancelli a partire dalle ore 14.30.

I tifosi presenti a Pola potranno inoltre utilizzare due parcheggi in via Marsovo Polje e accedere al proprio settore dall’angolo nord-occidentale dell’impianto.

A che ora si gioca NK Istra-Venezia?

Il calcio d’inizio dell’amichevole è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 15.30.

NK Istra-Venezia