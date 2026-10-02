Il test contro la Juve Stabia permetterà alla Lazio di mantenere il ritmo partita durante la sosta per le Nazionali e a Gennaro Gattuso di lavorare con i giocatori rimasti a disposizione a Formello. Sono infatti diversi i calciatori biancocelesti impegnati con le rispettive selezioni durante la finestra internazionale.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 sul campo centrale del Training Center S.S. Lazio di Formello . La gara sarà disputata a porte chiuse , come comunicato dal club biancoceleste: non sarà quindi possibile per i tifosi assistere all’incontro dagli spalti.

Lazio Juve Stabia dove vederla? I biancocelesti tornano in campo durante la lunga pausa della Serie A per gli impegni delle Nazionali. La squadra guidata da Gennaro Gattuso ha già battuto l’Arezzo in amichevole nella giornata e tornerà in campo contro la Juve Stabia sabato 3 ottobre 2026.

Lazio Juve Stabia dove vederla in TV e streaming

Ma Lazio Juve Stabia dove vederla? Nonostante la gara sia a porte chiuse, l’amichevole avrà una copertura particolarmente ampia.

La sfida sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Sarà inoltre possibile seguire Lazio-Juve Stabia attraverso Lazio Style TV.

Numerose anche le possibilità per seguire l’incontro in streaming. La Lazio ha annunciato che la partita sarà visibile attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, su X e tramite l’app ufficiale del club biancoceleste. La società metterà quindi a disposizione dei tifosi diverse alternative gratuite per assistere all’amichevole anche da smartphone, tablet e computer.

Per chi preferisse seguire solamente il racconto della partita, sarà disponibile anche la radiocronaca su Lazio Style Radio, ricevibile anche sulla frequenza 89.3 FM.