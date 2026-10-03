Il Napoli lancia la terza maglia 2026/27: è dedicata alle grandi notti europee

Dal punto di vista cromatico, la nuova maglia abbandona il tradizionale azzurro per una base Dark Navy, arricchita da dettagli Gold Sahara Sun. La tonalità dorata caratterizza lo stemma del Napoli, il logo EA7 e gli altri elementi presenti sulla divisa, mentre colletto e fondo manica riprendono la stessa palette.

Non mancano poi i richiami alle celebrazioni per i cento anni del club. All’interno del collo compare infatti il logo “ceNto”, legato al Centenario, mentre sul retro della maglia è presente la scritta “Partenopei”. La patch Authentic integra inoltre la tecnologia NFC, che consentirà ai tifosi di accedere a contenuti digitali dedicati al mondo Napoli. Il Third Kit Euro 2026/27 è disponibile dalle 19.26 del 2 ottobre sull’Official Online Store del Napoli, mentre a partire da oggi, sabato 3 ottobre, sarà acquistabile negli store ufficiali del club. L’arrivo presso i rivenditori autorizzati è invece previsto a partire dal 5 ottobre.