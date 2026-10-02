L'ANAC: sul voto di Bianchedi in Giunta sul caso FIGC decida il CONI

La nomina a capodelegazione della Nazionale di Diana Bianchedi, nonostante le sue dimissioni continua al centro di valutazioni e discussioni. Questa volta è il turno dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che con una nota ha espresso il suo parere nella giornata di oggi. ANAC ha messo nero su bianco come la nomina di Bianchedi, nonostante ricoprisse il ruolo di vicepresidente del CONI (posizione che conserva tuttora), non rappresentava in nessun modo un conflitto di interessi. «All’esito dell’istruttoria svolta non sono risultate integrate le fattispecie – si legge nella nota di ANAC – inerenti inconferibilità e incompatibilità». Tale decisione è stata comunicata con una nota del presidente ANAC, Giuseppe Busia, inviata al presidente del CONI Luciano Bonfiglio, al presidente della FIGC Giovanni Malagò, e alla stessa Bianchedi.

Nella nota trasmessa dall’ANAC, viene anche spiegato come, in una fase precedente, il fatto che Diana Bianchedi avesse assunto l’incarico di capo delegazione mentre era in corso il rilascio del parere da parte di ANAC «abbia comportato, dal punto di vista tecnico-procedurale interno all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il passaggio dalla sede consultiva per parere preventivo a quella di vigilanza sulla legittimità di un incarico conferito». Con le dimissioni, Bianchedi ora torna a pieno titolo a ricoprire unicamente la carica di vicepresidente CONI e, come sottolineato negli ultimi giorni, prenderà parte alle votazioni per un possibile commissariamento della FIGC relativamente alla questione della candidatura di Malagò. Uno scenario che ha aperto diverse critiche per un presunto conflitto di interessi per una persona che fino a pochi giorni fa faceva parte della stessa Federcalcio. A riguardo ANAC ha sottolineato come «spetterà al CONI valutare l’esistenza di un conflitto di interessi anche potenziale» nell’ambito del voto, previsto per martedì prossimo. Dallo stesso CONI era trapelato come una astensione della stessa Bianchedi fosse ritenuta opportuna.