Da una parte c’è l’ Olanda di Xavi , che ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate grazie al pareggio contro la Germania e alla vittoria in casa della Serbia. Dall’altra una Grecia a punteggio pieno , capace di battere prima la Serbia e poi la Germania, imponendosi per 1-0 contro la nazionale di Klopp.

La UEFA Nations League 2026/27 entra nel vivo con la terza giornata della fase a leghe. Giovedì 1° ottobre 2026 si affrontano infatti Grecia e Olanda , nel match valido per il Gruppo 2 della Lega A . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro sulle reti generaliste italiane.

Gli spettatori potranno quindi seguire collegamenti, azioni principali e gol della partita all’interno della trasmissione che permette di seguire in contemporanea le varie sfide della serata.

Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, Grecia-Olanda sarà disponibile attraverso la programmazione di Sky Sport Calcio , ma non come singola diretta integrale. L’incontro farà infatti parte della Diretta Gol delle ore 20.45.

Grecia-Paesi Bassi dove vederla in streaming

Gli abbonati potranno seguire Grecia-Olanda anche in diretta streaming. La partita sarà disponibile su Sky Go, il servizio dedicato ai clienti Sky utilizzabile attraverso computer, smartphone e tablet, e su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di Sky.

L’appuntamento con Grecia-Paesi Bassi è quindi fissato per giovedì 1° ottobre 2026 alle ore 20.45, con la sfida inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio e la possibilità di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW.