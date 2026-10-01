Si allarga lo scandalo scommesse in Turchia: sospesi 448 dirigenti di club

La Federcalcio turca ha sospeso in via provvisoria 448 persone, fra ex e attuali dirigenti di club, nell’ambito di un’indagine sulle scommesse nel calcio. Tra i nomi coinvolti figurano il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, e il vicepresidente del Besiktas, Hakan Daltaban. A riportarlo è l’agenzia di stampa Reuters. Secondo quanto comunicato dalla Federazione calcistica turca (TFF), i dirigenti coinvolti hanno effettuato scommesse mentre ricoprivano i rispettivi incarichi, negli ultimi cinque anni. I provvedimenti riguardano persone che hanno lavorato nelle prime due divisioni del calcio turco durante la stagione 2026/27. Tutti i 448 dirigenti sono stati deferiti alla commissione disciplinare della federazione.

Secondo quanto riportato dai media, l’elenco pubblicato mercoledì dalla TFF comprende circa 171 dirigenti che hanno ricoperto incarichi nei club della Super Lig, l’equivalente in Turchia della Serie A in Italia. Ertuğrul Dogan, l’attuale presidente del club calcistico Trabzonspor nella Super Lig, ha dichiarato di aver avuto in passato un conto per le scommesse e di averlo comunicato alle autorità competenti. «Queste società sponsorizzavano i club e organizzavano eventi di lancio. Nessuno pensava che questo potesse causare problemi. Se abbiamo commesso un errore, ci scusiamo, ma non abbiamo fatto nulla di sbagliato», ha dichiarato Dogan all’emittente televisiva A Spor.