La Serie A punta su Giovanni Petronio per sviluppare il business internazionale

Il suo lavoro – secondo quanto si legge sul suo profilo LinkedIn – sarà concentrato sulla trasformazione delle priorità strategiche della Lega in piani specifici per i diversi mercati internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Serie A a livello globale. Così come ha spiegato nel post in cui ha annunciato il nuovo incarico, Petronio lavorerà a stretto contatto con i club e i partner della Lega.

«Sono lieto di condividere di essere entrato a far parte della Lega Serie A come Head of International Business Development», ha scritto Giovanni Petronio annunciando il nuovo incarico. Nel suo messaggio ha ringraziato Luigi De Siervo, Anna Guarnerio e Michele Ciccarese per la fiducia, aggiungendo: «Non vedo l’ora di lavorare con i Club e i Partner in questo nuovo capitolo per la Serie A».

Petronio arriva in Serie A dopo un percorso pluriennale nel settore business e operations. Nella sua carriera ha lavorato in realtà internazionali come Amazon, Nike e Fondazione Milano Cortina. Con un passato da giocatore di basket, il suo percorso è iniziato da Nike, dove ha lavorato sulla strategia Go-To-Market per le campagne EMEA del brand Jordan, occupandosi quindi dello sviluppo e del posizionamento del marchio sui mercati europei.