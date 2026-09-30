La Serie A punta su Giovanni Petronio per sviluppare il business internazionale

La Serie A punta su Giovanni Petronio per accelerare la crescita internazionale del campionato. Petronio ha annunciato il suo ingresso nella Lega Calcio con il ruolo di Head of International Business Development, con l’obiettivo di sviluppare il business della Serie A sui mercati esteri.
Il suo lavoro – secondo quanto si legge sul suo profilo LinkedIn – sarà concentrato sulla trasformazione delle priorità strategiche della Lega in piani specifici per i diversi mercati internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della Serie A a livello globale. Così come ha spiegato nel post in cui ha annunciato il nuovo incarico, Petronio lavorerà a stretto contatto con i club e i partner della Lega.
«Sono lieto di condividere di essere entrato a far parte della Lega Serie A come Head of International Business Development», ha scritto Giovanni Petronio annunciando il nuovo incarico. Nel suo messaggio ha ringraziato Luigi De Siervo, Anna Guarnerio e Michele Ciccarese per la fiducia, aggiungendo: «Non vedo l’ora di lavorare con i Club e i Partner in questo nuovo capitolo per la Serie A».
Petronio arriva in Serie A dopo un percorso pluriennale nel settore business e operations. Nella sua carriera ha lavorato in realtà internazionali come Amazon, Nike e Fondazione Milano Cortina. Con un passato da giocatore di basket, il suo percorso è iniziato da Nike, dove ha lavorato sulla strategia Go-To-Market per le campagne EMEA del brand Jordan, occupandosi quindi dello sviluppo e del posizionamento del marchio sui mercati europei.
In Amazon ha gestito un portafoglio retail da oltre 200 milioni di euro, coordinando un team di 20 persone a livello europeo. Nel suo periodo ad Amazon ha contribuito a una crescita del 25% anno su anno. Sempre per Amazon ha inoltre seguito progetti di espansione in nuovi mercati internazionali, tra cui Sudafrica e Irlanda.
Più recentemente, presso Fondazione Milano Cortina, Petronio ha seguito lo sviluppo commerciale delle Olimpiadi Invernali 2026, lavorando sulle partnership strategiche e contribuendo alla chiusura di accordi dal valore di diversi milioni di euro.