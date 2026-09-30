Al via la quinta edizione di Sky Up The Edit. Sarah Varetto: «Continuiamo a investire sui giovani»

A inaugurare la nuova edizione è stato un dibattito dedicato al ruolo della curiosità, dell’impegno e della capacità di mettersi in gioco nel percorso di crescita dei giovani. All’incontro hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e Amalia Ercoli Finzi , prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica e professoressa emerita del Politecnico di Milano, moderati da Sarah Varetto , Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Presenti anche oltre 70 studentesse e studenti .

«Sky Up The Edit sta crescendo anno dopo anno e conferma l’importanza di offrire a ragazze e ragazzi nuovi spunti di riflessione sul mondo che li circonda. Dopo quattro edizioni e oltre 35.000 studenti, continuiamo a investire in un progetto che mira a creare maggiore consapevolezza e vuole aiutare i più giovani ad orientarsi tra le sfide del presente, unendo creatività e competenze digitali. Anche per questo, l’iniziativa si arricchisce quest’anno con Sky Up Gen STEM, per avvicinare studentesse e studenti alle discipline scientifiche e al mondo dell’intelligenza artificiale: un nuovo modo per dialogare su tematiche sempre più attuali e stimolare competenze necessarie per il loro futuro», ha commentato Sarah Varetto.

La novità Sky Up Gen STEM

La principale novità di questa edizione è infatti Sky Up Gen STEM, il progetto dedicato al mondo dei dati, dell’intelligenza artificiale e delle discipline STEM. Le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado già iscritte a Sky Up The Edit potranno partecipare a un laboratorio negli studi Sky, pensato per unire apprendimento, sperimentazione e creatività e sviluppare cultura del dato, pensiero critico, problem solving e capacità di formulare domande efficaci.

Sul rapporto tra giovani, curiosità e tecnologia è intervenuto anche il ministro Andrea Abodi: «La curiosità è una delle risorse più preziose che possiamo stimolare nei giovani, sollecitando il coraggio di fare domande, dando la possibilità di mettersi in discussione e cercare nuove strade. È anche così che nasce il futuro. Poi subentra la nostra responsabilità nel dare risposte e nel saper creare quei ponti che permettono il dialogo. Anche nello sport la curiosità è fondamentale: spinge a conoscersi, a migliorarsi, a superare i propri limiti e ad apprendere dagli altri. In questo percorso competenze, coraggio e spirito di squadra trasformano un’idea in un risultato. Oggi questa curiosità deve accompagnarci anche nel rapporto con la tecnologia in genere e l’intelligenza artificiale in particolare. L’IA ci offrirà nuove possibilità, richiederà maggiori competenze e capacità di governo della stessa, di comprenderne le potenzialità e i rischi, di utilizzarla con consapevolezza e responsabilità. Una volta stabilito questo si potrà valutare l’intelligenza artificiale non come minaccia, ma come opportunità, esattamente come si è quasi sempre rivelato nei secoli il progresso, che è il modo con il quale il presente si predispone al futuro. Perché spesso quando parliamo di futuro pensiamo allo spazio, per esempio? Perché lo spazio rappresenta la frontiera per eccellenza della nostra curiosità: ciò che ancora non conosciamo e che ci spinge a esplorare. La presenza di Amalia Ercoli Finzi ne è una testimonianza straordinaria. La sua storia ci ricorda che nessun traguardo nasce senza la curiosità di immaginare ciò che ancora non esiste e non si conosce. Ai giovani dico: abbiate il coraggio di fare domande e di porre questioni. Perché il futuro appartiene a chi continua a cercare nuove risposte, ma soprattutto a chi non smette di essere curioso. A qualsiasi età».

Nel corso del confronto, Amalia Ercoli Finzi ha posto invece l’accento sul valore dell’errore, della sperimentazione e della capacità di rischiare: «Lo spazio ci ha insegnato quanto la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica siano fondamentali per affrontare sfide complesse e per costruire il futuro. Le grandi scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche sono il risultato di tante competenze e di un lavoro fatto insieme, anche grazie al contributo della ricerca e dell’ingegneria italiana. Risultati che si sono ottenuti anche da fallimenti e da errori, che hanno poi portato alla soluzione giusta. Per i giovani è importante sapere che gli errori fanno parte del percorso: non vanno nascosti, ma compresi e trasformati in un’occasione per imparare e saper rischiare. Per fare cose nuove bisogna anche avere il coraggio di cogliere le opportunità, osando quando serve. E questo vale per tutti, soprattutto per le ragazze, che devono sentirsi libere di riconoscere le proprie occasioni e avere il coraggio di prenderle».

Anche in questa edizione, le classi partecipanti a Sky Up The Edit si trasformeranno in una piccola redazione e realizzeranno un contenuto multimediale originale dedicato al tema del rispetto nel mondo digitale o nello sport. Gli studenti potranno scegliere tra la realizzazione di un contenuto di informazione o una campagna di sensibilizzazione, utilizzando una library di materiali didattici e contributi editoriali, compresi contenuti originali firmati Sky TG24 e Sky Sport.