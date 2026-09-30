Banca Ifis ancora al fianco della Serie B: illimity sarà Official Bank Partner nel 2026/27

Il nuovo marchio sarà presente nei 20 stadi della Serie BKT , comparendo sui ledwall a bordo campo, sui canali digitali della Lega e nelle attività di comunicazione ed engagement collegate alla competizione. L’accordo punta così a rafforzare una partnership che non si limita alla visibilità del brand, ma comprende anche iniziative dedicate al supporto finanziario dei club e all’analisi delle dinamiche economiche del calcio professionistico.

Banca Ifis rinnova la partnership con la Lega Serie B e sarà per il secondo anno consecutivo Official Bank Partner della Serie BKT. La collaborazione proseguirà nella stagione 2026/27 con una novità rilevante: sui campi del campionato cadetto farà il proprio esordio il marchio illimity Banca Ifis , il nuovo brand retail del Gruppo nato dall’integrazione tra Banca Ifis e illimity Bank.

«Siamo felici di proseguire, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con Banca Ifis: un partner che ha saputo riconoscere non solo il valore sportivo della Lega Serie B, ma anche il nostro profondo radicamento nei territori e la capacità di generare valore economico e sociale», ha spiegato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin.

«L’ingresso del brand illimity Banca Ifis sui campi della Serie BKT rafforza una partnership che va oltre la semplice visibilità, traducendosi in concrete occasioni di confronto e approfondimento sulle dinamiche dei nostri club. In particolare, il supporto dedicato alle esigenze finanziarie delle società rappresenta un contributo tangibile alla costruzione di un calcio sempre più sostenibile, solido e capace di programmare la propria crescita nel tempo, così come la predisposizione di prodotti finanziari ad hoc per il mondo calcistico a favore dei club associati».

La collaborazione si svilupperà infatti anche fuori dal rettangolo di gioco. Banca Ifis realizzerà ricerche dedicate per misurare l’impatto sociale e finanziario della Serie B, una competizione che, secondo i dati riportati nel comunicato, coinvolge oltre 8 milioni di tifosi in Italia, pari al 39% degli appassionati di calcio nel Paese. L’accordo prevede inoltre attività di networking e confronto con i club associati, con l’obiettivo di creare occasioni di dialogo sui principali temi che caratterizzano l’evoluzione del calcio professionistico. In questo quadro, illimity Banca Ifis sarà presente anche nelle principali iniziative istituzionali e nei canali di comunicazione della competizione.

Tutte le iniziative rientrano nel perimetro di Ifis Sport, la divisione bancaria lanciata nel 2025 e dedicata al finanziamento dello sport system. La struttura offre alle società sportive italiane servizi di anticipo crediti, soluzioni di finanza strutturata, leasing e noleggio operativo per infrastrutture e tecnologie.

Uno studio sulle esigenze finanziarie delle neopromosse

La partnership comprenderà anche il rapporto “Scalare la classifica, bilanciare i conti: la sfida delle neopromosse”, dedicato agli effetti economici e finanziari delle promozioni nel calcio italiano, con particolare attenzione ai passaggi dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A.