Filmauro garantisce 11 milioni per il 2026/27: così i De Laurentiis hanno evitato il fallimento del Bari

Il fallimento del Bari, richiesto dalla Procura del capoluogo pugliese, è stato scongiurato dall’impegno assunto dalla Filmauro, società della famiglia De Laurentiis e controllante del club biancorosso, per 11,1 milioni di euro che serviranno a sostenere le attività della squadra nella stagione 2026/2027.
Come riporta il Corriere del Mezzogiorno-Bari, questa garanzia ha convinto i magistrati della Procura di Bari a ritirare la richiesta di fallimento visto che è stata ritenuta sufficiente a superare le criticità che avevano portato, lo scorso 7 luglio, a chiedere l’apertura della procedura.
La questione centrale della situazione del Bari riguardava soprattutto la capacità del club di far fronte ai propri impegni economici. Secondo la Procura, infatti, il club dipendeva in maniera significativa dalle risorse messe a disposizione dalla proprietà. Ma le precedenti lettere con cui Filmauro assicurava il proprio sostegno non indicavano somme precise e non costituivano un obbligo sufficientemente vincolante. In sostanza, la disponibilità a finanziare la società non offriva ai creditori garanzie adeguate.
Situazione cambiata definitivamente il 24 settembre, quando il Consiglio di Amministrazione di Filmauro ha approvato un nuovo documento che stabilisce quanto denaro sarà destinato al Bari, quando dovrà essere versato e quali obblighi assumerà la proprietà. Il piano prevede complessivamente 11,1 milioni di euro, di cui 1,1 milioni già versati il 30 luglio. Altri 2 milioni dovranno arrivare entro il 31 ottobre, mentre da novembre 2026 a giugno 2027 Filmauro verserà 1 milione di euro al mese.
Non si tratta di prestiti che il Bari dovrà restituire, ma di somme destinate a rafforzare le risorse della società. Inoltre, l’impegno è irrevocabile: Filmauro non potrà sottrarsi ai versamenti facendo riferimento, per esempio, ai risultati sportivi o alla categoria in cui milita la squadra.
Inoltre, se la società non dovesse attivarsi per ottenere i finanziamenti promessi, i creditori del Bari potranno intervenire per chiedere che Filmauro rispetti gli impegni assunti. La Procura ha anche verificato la situazione patrimoniale della proprietà, rilevando un patrimonio netto di oltre 74 milioni di euro e un utile di circa 4,2 milioni nell’ultimo bilancio esaminato. Due condizioni che hanno convinto i magistrati a ritirare la richiesta di fallimento per il club, anche se la Procura ha precisato che questa decisione non significa che il ricorso presentato a luglio fosse infondato. Al contrario, sono stati gli impegni assunti successivamente da Filmauro a modificare la situazione.
La vicenda giudiziaria, comunque, non è ancora formalmente conclusa. Nell’atto firmato il 29 settembre, la Procura chiede al Tribunale di Bari di dichiarare l’estinzione del procedimento con udienza fissata per domani, giovedì 1° ottobre. Sarà dunque il Tribunale a pronunciarsi sulla chiusura della procedura, dopo la rinuncia formalizzata dalla Procura.