Filmauro garantisce 11 milioni per il 2026/27: così i De Laurentiis hanno evitato il fallimento del Bari

Il fallimento del Bari, richiesto dalla Procura del capoluogo pugliese, è stato scongiurato dall’impegno assunto dalla Filmauro, società della famiglia De Laurentiis e controllante del club biancorosso, per 11,1 milioni di euro che serviranno a sostenere le attività della squadra nella stagione 2026/2027. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno-Bari, questa garanzia ha convinto i magistrati della Procura di Bari a ritirare la richiesta di fallimento visto che è stata ritenuta sufficiente a superare le criticità che avevano portato, lo scorso 7 luglio, a chiedere l’apertura della procedura.

La questione centrale della situazione del Bari riguardava soprattutto la capacità del club di far fronte ai propri impegni economici. Secondo la Procura, infatti, il club dipendeva in maniera significativa dalle risorse messe a disposizione dalla proprietà. Ma le precedenti lettere con cui Filmauro assicurava il proprio sostegno non indicavano somme precise e non costituivano un obbligo sufficientemente vincolante. In sostanza, la disponibilità a finanziare la società non offriva ai creditori garanzie adeguate. Situazione cambiata definitivamente il 24 settembre, quando il Consiglio di Amministrazione di Filmauro ha approvato un nuovo documento che stabilisce quanto denaro sarà destinato al Bari, quando dovrà essere versato e quali obblighi assumerà la proprietà. Il piano prevede complessivamente 11,1 milioni di euro, di cui 1,1 milioni già versati il 30 luglio. Altri 2 milioni dovranno arrivare entro il 31 ottobre, mentre da novembre 2026 a giugno 2027 Filmauro verserà 1 milione di euro al mese.