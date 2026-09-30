La Fiorentina mette a disposizione altri 30 milioni per completare i lavori al Franchi

Ottobre sarà un mese decisivo per il futuro dello stadio Artemio Franchi. Nelle scorse settimane la Fiorentina ha depositato davanti alla Conferenza dei servizi l’ultima versione del progetto per portare a termine la riqualificazione dell’impianto, e ora spetta al Comune di Firenze decidere, entro il 12 ottobre, se la proposta sia conforme al pubblico interesse. Un eventuale via libera darebbe il via a una fase di circa quattro mesi prima dell’affidamento.
Come riporta il Corriere dello Sport, alle risorse già stanziate per il secondo lotto dei lavori, pari ad almeno 55 milioni di euro, potrebbero aggiungersi altri 30 milioni destinati ad arredi, skybox e area hospitality. Su questo fronte il Comune aveva già garantito che si sarebbe fatto carico direttamente dei 55 milioni mancanti, mentre la quota destinata a rifiniture e spazi commerciali resterebbe a carico del club.
I principali nodi ancora da sciogliere riguardano la durata della concessione e il canone annuale. Il progetto iniziale presentato dalla società prevedeva una concessione di 90 anni, a fronte di un affitto compreso tra 1,5 e 1,8 milioni di euro all’anno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima proposta indicherebbe invece una durata di 50-55 anni, con possibilità di rinnovo.
Il quotidiano riferisce di un rallentamento della procedura, legato alla necessità di definire ancora alcuni aspetti sostanziali dell’intesa. I dettagli rimangono riservati fino alla conclusione dell’istruttoria.
La Fiorentina aveva presentato la richiesta di project financing già a luglio, in linea con il percorso legato alla candidatura di Firenze a UEFA EURO 2032. Consegnata la documentazione necessaria per la candidatura, la FIGC trasmetterà oggi alla UEFA i dossier relativi alle sedi considerate idonee.
Nel frattempo proseguono i lavori del primo lotto. Al centro degli interventi c’è la curva Fiesole, la cui conclusione è prevista per maggio 2027. Per il completamento dell’intero progetto, invece, il cronoprogramma indica il 2029.