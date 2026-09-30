La Fiorentina mette a disposizione altri 30 milioni per completare i lavori al Franchi

Ottobre sarà un mese decisivo per il futuro dello stadio Artemio Franchi. Nelle scorse settimane la Fiorentina ha depositato davanti alla Conferenza dei servizi l’ultima versione del progetto per portare a termine la riqualificazione dell’impianto, e ora spetta al Comune di Firenze decidere, entro il 12 ottobre, se la proposta sia conforme al pubblico interesse. Un eventuale via libera darebbe il via a una fase di circa quattro mesi prima dell’affidamento.

Come riporta il Corriere dello Sport, alle risorse già stanziate per il secondo lotto dei lavori, pari ad almeno 55 milioni di euro, potrebbero aggiungersi altri 30 milioni destinati ad arredi, skybox e area hospitality. Su questo fronte il Comune aveva già garantito che si sarebbe fatto carico direttamente dei 55 milioni mancanti, mentre la quota destinata a rifiniture e spazi commerciali resterebbe a carico del club.