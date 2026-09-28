Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: prezzi da 99 euro

Si apre oggi la fase di vendita dedicata ai sottoscrittori della Carta CuoreRossonero per i biglietti ancora disponibili in vista del primo derby ufficiale della stagione 2025/26 fra Milan e Inter che si giocherà a San Siro sabato 31 ottobre alle ore 20.45.
Dalle 15.00 di oggi fino a martedì 29 settembre alle ore 23.59 ogni ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare un biglietto nei settori disponibili, con listino prezzi dedicato. In caso di disponibilità residua dalle fasi precedenti, la vendita librta sarà attivata a partire da mercoledì 30 settembre alle ore 15:00 e fino a esaurimento posti.
Il sito ufficiale del Milan, che gestisce la vendita dei biglietti visto che giocherà in casa, poi si riepilogano alcune informazioni utili sulla vendita dei tagliandi per questo derby contro l’Inter:
- Per questa partita non sarà attivato il cambio nominativo per i biglietti acquistati in tutte le fasi di vendita.
- Per gli abbonati alla stagione 2026/27 il cambio nominativo è consentito una sola volta.
- Gli abbonati al Secondo Verde che sceglieranno di essere spostati al Terzo Blu Est/Ovest potranno effettuare il cambio nominativo del loro posto, sempre nel limite delle cessioni previste per la tipologia di abbonamento acquistato (Classic/Plus).
- Il settore destinato ai tifosi ospiti, il Secondo Anello Verde, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società FC Inter. Il prezzo del biglietto sarà di 49 €, comprensivo di prevendita.
Questi i prezzi dedicati alla fase di vendita per i possessori della Carta CuoreRossonero:
- Tribuna Onore Rossa (C-D-F-G) – 489 euro
- Poltroncine Rosse centrali (P-R) – 469 euro
- Poltroncine Rosse (N-O-Q-S-T) – 409 euro
- Tribuna Arancio Centrale (160-162) – 429 euro
- Tribuna Arancio (158-164) – 399 euro
- Poltroncina Arancio Centrale X – 419 euro
- Poltroncina Arancio Centrale (159-161) – 349 euro
- Poltroncina Arancio (157-163) – 299 euro
- Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) – 329 euro
- Primo Rosso (A-L-I-Z) – 289 euro
- Primo Rosso Laterale NORD (K01-K02-J03) – 229 euro
- Primo Rosso Laterale SUD (X01-X02-X03-Y01-Y02) – 229 euro
- Primo Arancio – 249 euro
- Primo Arancio Laterale NORD (149-150-151-152-154) – 199 euro
- Primo Arancio Laterale SUD (167-168-169-170-172) – 199 euro
- Primo Blu – 169 euro
- Primo Verde – 169 euro
- Primo Verde – Family – 169 euro
- Secondo Rosso Centrale (225-227-229-231-228-230-232) – 249 euro
- Secondo Rosso (223-226-233-234) – 219 euro
- Secondo Rosso Laterale NORD (235-236-237-238) – 189 euro
- Secondo Rosso Laterale SUD (221-222-224) – 189 euro
- Secondo Arancio Centrale (261-263-265-267-264-266-268) – 229 euro
- Secondo Arancio (259-262-269-270) – 199 euro
- Secondo Arancio Laterale NORD (255-256-257-258-260)– 164 euro
- Secondo Arancio Laterale SUD (271-272-273-274-276)– 164 euro
- Secondo Blu: SOLD OUT
- Terzo Rosso Centrale – 124 euro
- Terzo Rosso Laterale NORD (335-336-337-338-339-340-342) – 109 euro
- Terzo Rosso Laterale SUD (319-320-321-322-323-324-326) – 109 euro
- Terzo Blu OVEST (305-308-311-312-313-314-315-316-318) – 99 euro
- Terzo Blu EST (301-302-303-304-306) – 99 euro
- Terzo Verde – 99 euro