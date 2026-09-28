Norberto Neto torna alla Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno del portiere brasiliano, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Per il classe 1989 si tratta di un ritorno a Torino a distanza di quasi dieci anni dalla prima esperienza in bianconero. Neto aveva infatti già vestito la maglia della Juventus tra il 2015 e il 2017, collezionando complessivamente 22 presenze e conquistando due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Secondo indiscrezioni, il nuovo accordo sarebbe stato sottoscritto sulla base di uno stipendio da circa 500mila euro netti, corrispondenti a un costo lordo di circa 925mila euro per il club.