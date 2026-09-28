Norberto Neto torna alla Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il ritorno del portiere brasiliano, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Per il classe 1989 si tratta di un ritorno a Torino a distanza di quasi dieci anni dalla prima esperienza in bianconero. Neto aveva infatti già vestito la maglia della Juventus tra il 2015 e il 2017, collezionando complessivamente 22 presenze e conquistando due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.
Secondo indiscrezioni, il nuovo accordo sarebbe stato sottoscritto sulla base di uno stipendio da circa 500mila euro netti, corrispondenti a un costo lordo di circa 925mila euro per il club.
Il ritorno dopo le esperienze all’estero
Dopo la prima parentesi juventina, Neto ha proseguito la propria carriera all’estero. In Spagna ha indossato le maglie di Valencia e Barcellona, mentre in Inghilterra ha giocato con Bournemouth e Arsenal. Nell’ultima stagione era invece rientrato in Brasile, al Botafogo, prima del nuovo accordo con la Juventus.
Il ritorno di Neto porta quindi alla Juventus un portiere di grande esperienza internazionale, già abituato all’ambiente bianconero e reduce da un lungo percorso tra Liga, Premier League e Brasile. Per il brasiliano si apre così una seconda avventura a Torino, con un accordo che lo legherà alla Juventus fino al termine della stagione 2026/27.