La Coppa Italia 2026/27 ha chiuso ufficialmente i sedicesimi di finale con gli ultimi due incontri validi per questo turno. Con i match in programma nella serata di ieri, si aprono ufficialmente gli ottavi di finale che prevedono l’ingresso in scena delle otto big della Serie A. Ecco il tabellone di Coppa Italia 2026/27 con le formazioni rimaste in corsa per un posto nella finalissima in programma il prossimo 19 maggio 2027.
Il regolamento della Coppa Italia
Tutte le Società sono state posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44:
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
- 4 Società segnalate dalla Lega Pro.
Le società partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi:
- 8 Società a partire dal turno preliminare;
- 28 Società a partire dai trentaduesimi;
- 8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale.
La formazione dei suddetti gruppi di società avviene sulla base di un ranking sportivo determinato tenendo conto dei risultati conseguiti dalle 44 società partecipanti alla competizione nei rispettivi campionati della stagione precedente, come segue:
- Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente;
- Società che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisito il diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League o alla UEFA Europa Conference League nella stagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica in Campionato;
- Società classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportiva precedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente rientrasse tra le prime otto in classifica;
- Società classificatesi dal 9° fino al 17° posto in Serie A nella stagione precedente e le 3 Società promosse dalla Serie B alla Serie A al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato al termine dei play-off (laddove previsti);
- Società retrocesse dalla Serie A alla Serie B al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato e la Società perdente la finale dei play–off per la qualificazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva in corso (laddove previsti);
- Le rimanenti Società di Serie B classificatesi fino al 16°posto o, in caso di play-out, fino al 15° posto e la società vincitrice i play-out al termine della stagione sportiva precedente (così come determinato dall’annuale CU FIGC che fissa i criteri dei ripescaggi o, in assenza di quest’ultimo, dalle norme federali di riferimento);
- Le quattro Società promosse al Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva precedente;
- la vincitrice della finale playoff del Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva precedente;
- Le tre Società seconde classificate nei gironi del Campionato Serie C al termine della stagione sportiva precedente, con assegnazione dei numeri da 41 a 43;
- La posizione in tabellone n. 44 sarà assegnata alla Società vincitrice della Coppa Italia Serie C.
Tabellone Coppa Italia – Le teste di serie
Come è stato per la stagione 2025/26, le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale con il seguente ranking:
- Inter
- Napoli
- Roma
- Como
- Milan
- Juventus
- Atalanta
- Bologna
Tabellone Coppa Italia – I risultati dei trentaduesimi
Di seguito, i risultati dei trentaduesimi di finale:
- Parma-Catania 2-0
- Cagliari-Arezzo 1-0
- Monza-Avellino 3-0
- Fiorentina-Benevento 4-1
- Catanzaro-Sudtirol 2-2 (3-4 d.c.r.)
- Udinese-Padova 1-0
- Venezia-Modena 3-2
- Torino-Carrarese 1-0
- Frosinone-Juve Stabia 4-1
- Genoa-Ascoli 4-1
- Verona-Entella 2-2 (3-2 d.c.r.)
- Lazio-Mantova 0-2
- Pisa-Empoli 1-1 (4-3 d.c.r.)
- Sassuolo-Cesena 3-0
- Cremonese-Sampdoria 2-0
- Palermo-Lecce 2-0
Tabellone Coppa Italia – I sedicesimi di finale
Di seguito, i sedicesimi di finale, che si concluderanno con gli ultimi due incontri:
- Cagliari-Verona 1-2
- Parma-Cremonese 0-2
- Genoa-Sudtirol 1-0
- Palermo-Mantova 5-2
- Fiorentina-Pisa 3-0
- Sassuolo-Frosinone 1-1 (4-3 d.c.r.)
- Torino-Monza 0-1
- Udinese-Venezia 2-1
Tabellone Coppa Italia – Definiti gli ottavi di finale
In base a queste posizioni, ecco gli ottavi di finale definiti e che vedranno l’ingresso in scena delle big di Serie A. Dagli accoppiamenti emerge anche una curiosità: considerando la presenza di Monza, Milan, Como e Cremonese tutte dallo stesso lato, una formazione lombarda si troverà sicuramente in semifinale.
Parte sinistra:
- Inter-Genoa
- Bologna-Palermo
- Milan-Monza
- Como-Cremonese
Parte destra:
- Roma-Hellas Verona
- Juventus-Sassuolo
- Atalanta-Udinese
- Napoli-Fiorentina