Nuovo traguardo per lo Juventus Museum: 2 milioni di visitatori dall'apertura

La Juventus celebra un traguardo raggiunto fuori dal campo: lo Juventus Museum ha superato ufficialmente i 2 milioni di visitatori dalla sua apertura a oggi. Come comunicato dal club bianconero, questo risultato è maturato proprio oggi 16 settembre 2026, a poco più di 14 anni dall’apertura del museo, che risale al 16 maggio 2012. Lo Juventus Museum è unico nel suo genere. Si trova a Torino, proprio all’interno dell’Allianz Stadium e raccoglie più di 500 memorabilia della storia della Juventus. Il museo è aperto tutto l’anno, escluso il 25 dicembre, ed è accessibile ai tifosi anche nel giorno di gara.

Lo Juventus Museum non mostra solo i trofei conquistati dai bianconeri nel corso della loro storia, ma mostra anche la passione polisportiva attraverso J|Sport, lo spazio dedicato alle diverse discipline sportive che hanno fatto parte della storia del club. Sono inoltre presenti vari percorsi educativi legati alla cultura, al fumetto, alla storia e al cinema.