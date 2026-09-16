Nuovo traguardo per lo Juventus Museum: 2 milioni di visitatori dall'apertura

La Juventus celebra un traguardo raggiunto fuori dal campo: lo Juventus Museum ha superato ufficialmente i 2 milioni di visitatori dalla sua apertura a oggi. Come comunicato dal club bianconero, questo risultato è maturato proprio oggi 16 settembre 2026, a poco più di 14 anni dall’apertura del museo, che risale al 16 maggio 2012. Lo Juventus Museum è unico nel suo genere. Si trova a Torino, proprio all’interno dell’Allianz Stadium e raccoglie più di 500 memorabilia della storia della Juventus. Il museo è aperto tutto l’anno, escluso il 25 dicembre, ed è accessibile ai tifosi anche nel giorno di gara.
Lo Juventus Museum non mostra solo i trofei conquistati dai bianconeri nel corso della loro storia, ma mostra anche la passione polisportiva attraverso J|Sport, lo spazio dedicato alle diverse discipline sportive che hanno fatto parte della storia del club. Sono inoltre presenti vari percorsi educativi legati alla cultura, al fumetto, alla storia e al cinema.
Nel corso degli anni, il museo è stato ampliato con la nuova Hall of Fame, un’area dedicata ai campioni delle Prime Squadre maschile e femminile che hanno segnato la storia della Juventus.
Il traguardo dei due milioni rappresenta quindi anche la conferma del ruolo che il museo ha assunto all’interno dell’offerta della Juventus. Preseduto fin dalle origini da Paolo Garimberti, il museo è stato riconosciuto dall’International Council of Museums (ICOM) ed ha ricevuto una stella Michelin nel 2020, affermandosi come un punto di riferimento nel panorama museale sportivo internazionale.
A celebrare il raggiungimento dei due milioni è stato Claudio Marchisio. L’ex giocatore ha accolto personalmente il visitatore numero 2.000.000 accompagnandolo in una visita speciale al museo. Il raggiungimento dei 2 milioni di visitatori rappresenta quindi un nuovo traguardo per lo Juventus Museum e per la Juventus in generale. Anno dopo anno, il museo ha attratto sempre più visitatori, dentro e fuori dal campo, continuando a raccontare la storia del club.