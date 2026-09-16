Il Milan debutta in Europa League: quanto vale il torneo e il confronto con la Champions

Quanto incassa il Milan dall’Europa League

Per l’Europa League, invece, il Milan può contare su una base minima stimata in 13,53 milioni di euro, prima ancora di considerare i risultati ottenuti sul campo e l’eventuale avanzamento nella competizione.

Nel dettaglio, i premi minimi per i rossoneri sono così suddivisi:

Bonus partecipazione: 4,31 milioni di euro;

4,31 milioni di euro; Quota europea: 6,73 milioni di euro;

6,73 milioni di euro; Quota non europea: 2,41 milioni di euro;

2,41 milioni di euro; Posizione minima in classifica: 0,08 milioni di euro;

0,08 milioni di euro; Totale minimo: 13,53 milioni di euro.

La differenza rispetto all’accesso alla Champions è quindi di circa 25,5 milioni di euro già alla partenza. Un divario destinato potenzialmente ad ampliarsi considerando i bonus per i risultati, il superamento dei turni e anche i maggiori ricavi da stadio che normalmente accompagnano le grandi sfide della principale competizione UEFA.

Europa League, i premi possono crescere con i risultati

I 13,53 milioni rappresentano infatti soltanto la soglia minima. Il montepremi del Milan potrà aumentare attraverso le vittorie e i pareggi nella fase campionato, la posizione finale nella graduatoria unica e l’eventuale qualificazione ai turni a eliminazione diretta.

Anche andare avanti nella competizione permetterebbe al club di aumentare il numero delle partite disputate a San Siro, con un impatto positivo anche sui ricavi da botteghino e hospitality. Il Milan giocherà quattro gare interne nella league phase contro Benfica, Ferencváros, Sunderland e Ararat-Armenia, oltre alle quattro trasferte contro Salisburgo, Bournemouth, Olympiacos e Levski Sofia.

Per comprendere la distanza economica rispetto alla Champions è significativo il dato relativo all’ultima edizione per cui sono stati pubblicati i premi ufficiali: nella stagione 2024/25 il Tottenham incassò circa 41 milioni di euro dalla UEFA conquistando l’Europa League. Una cifra di poco superiore ai circa 39 milioni che il Milan avrebbe potuto assicurarsi nel 2026/27 con la sola partecipazione alla Champions e nello scenario teoricamente peggiore possibile dal punto di vista dei risultati.