Secondo quanto riportato da Breaker Media , Fontanella-Khan sarebbe pronto a lasciare il quotidiano dopo oltre vent’anni per entrare nel club rossonero come chief corporate affairs officer , lavorando direttamente nell’orbita del proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale . Il giornalista dovrebbe dividersi tra Milano e New York e restare al Financial Times fino alla fine di ottobre.

Per Fontanella-Khan si tratterebbe di un cambiamento radicale soltanto in apparenza. Classe 1983, italiano, ha costruito praticamente tutta la propria carriera tra giornalismo economico, politica internazionale, finanza e grandi operazioni societarie, sviluppando negli ultimi anni anche una conoscenza approfondita del business dello sport e, in particolare, proprio del Milan.

Il primo passaggio dal calcio al giornalismo

Prima della carriera nel giornalismo c’è stato infatti il calcio giocato. Fontanella-Khan ha ricoperto il ruolo di portiere e, secondo la biografia pubblicata dalla City College of New York, tra il 1996 e il 2001 ha fatto parte del settore giovanile di un club italiano di Serie A. Una sua precedente biografia pubblicata dal Festival Internazionale del Giornalismo ricostruisce più nel dettaglio un percorso passato dalle giovanili del Piacenza e dal Pavia.

Abbandonata la prospettiva di una carriera nel pallone, Fontanella-Khan si è dedicato agli studi. Ha conseguito una laurea in Economics with Politics alla Royal Holloway, University of London, per poi studiare European Studies a Sciences Po a Parigi e completare la formazione con un master in giornalismo internazionale alla City University di Londra.

La passione per il giornalismo era però iniziata molto prima: in una lunga intervista concessa nel 2025 al podcast Press Profiles, ha raccontato di avere iniziato a scrivere già a 17 anni, procurandosi una sorta di accredito stampa artigianale per poter entrare nel mondo dell’informazione.

Vent’anni al Financial Times

Il passaggio decisivo è arrivato nel 2005, quando è entrato al Financial Times a Londra. Da quel momento Fontanella-Khan ha costruito una carriera quasi interamente all’interno del quotidiano britannico, passando dalla redazione centrale a numerosi incarichi internazionali.

Ha lavorato prima sul news desk londinese, quindi si è trasferito in India, tra Mumbai e New Delhi, prima di diventare corrispondente da Bruxelles. Successivamente entra nella redazione di Lex, la prestigiosa colonna finanziaria del FT, per poi spostarsi negli Stati Uniti e specializzarsi progressivamente in fusioni e acquisizioni, private equity e corporate finance. (Foto: screenshot da video)

Negli USA è diventato prima US M&A correspondent, quindi US corporate finance and deals editor, guidando la copertura delle grandi operazioni societarie americane. È inoltre tra i creatori di Due Diligence, il briefing premium del Financial Times dedicato a M&A, corporate finance e private equity.

Nell’aprile 2025 è arrivata un’ulteriore promozione: Fontanella-Khan viene nominato US Finance Editor, con sede a New York e la responsabilità di coordinare la copertura delle maggiori banche di Wall Street, dei fondi di private equity, degli asset manager e degli hedge fund, oltre ai rapporti tra finanza e politica americana.

Parallelamente all’attività giornalistica ha sviluppato anche un percorso accademico. È stato Adjunct Lecturer al City College of New York, dove ha insegnato materie legate alla politica europea e al rapporto fra media e politica, e ha avuto esperienze di insegnamento anche in Italia.

Il rapporto con Gerry Cardinale e il Milan

L’eventuale passaggio al Milan non arriverebbe però dal nulla. Fontanella-Khan segue da anni gli intrecci tra finanza e calcio e ha raccontato più volte le vicende societarie del club rossonero. Nel 2022 era tra i giornalisti del Financial Times che avevano analizzato la trasformazione economico-finanziaria del Milan sotto Elliott e il successivo passaggio a RedBird. Lo stesso FT gli aveva affidato un approfondimento video sulla trasformazione del club, dai problemi economici precedenti alla risalita sportiva e finanziaria.