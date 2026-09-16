Cardinale pesca dal Financial Times un nuovo top manager per il Milan

Entrato nel Financial Times nel 2005, nel corso della sua carriera Fontanella-Khan ha lavorato tra Londra, Bruxelles, India e Stati Uniti, costruendo negli ultimi anni una squadra dedicata alla finanza americana e alle grandi operazioni societarie. Il futuro dirigente del Milan ha inoltre un legame personale con il mondo del calcio. Prima di intraprendere definitivamente la carriera giornalistica aveva infatti giocato come portiere nel settore giovanile di un club di Serie A, esperienza maturata tra la seconda metà degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila.

Secondo Breaker Media, negli ultimi anni Fontanella-Khan avrebbe inoltre rifiutato proposte professionali provenienti da Politico e Semafor, scegliendo ora di lasciare il giornalismo per passare direttamente dall’altra parte della scrivania.

Fontanella-Khan al fianco di Gerry Cardinale

L’ingresso avviene in una fase nella quale RedBird e Cardinale stanno lavorando su diversi dossier strategici legati al Milan e, più in generale, ai propri investimenti tra sport e media. Fontanella-Khan conosce già molto bene il fondatore di RedBird sul piano professionale. Proprio nel marzo 2026 aveva firmato per il Financial Times una lunga intervista a Cardinale realizzata a Milanello, dedicata tra le altre cose alla gestione del club rossonero, al progetto per il nuovo stadio e alla strategia dell’investitore statunitense nel settore sportivo.

La scelta del nuovo dirigente si inserisce in una fase di ulteriore espansione degli interessi di Cardinale, tra cui rientrano il progetto per il nuovo stadio del Milan, sia le valutazioni legate alla possibilità di portare in futuro un progetto NBA a Milano.

Il passaggio di Fontanella-Khan rappresenterebbe così un innesto di alto profilo nella struttura corporate rossonera: un professionista con oltre vent’anni di esperienza nell’informazione finanziaria internazionale, una conoscenza approfondita di Wall Street, private equity e operazioni di M&A e un rapporto già consolidato con il mondo RedBird.