Cardinale pesca dal Financial Times un nuovo top manager per il Milan

Nuovo ingresso di peso nella struttura operativa del Milan. James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del Financial Times, lascerà il quotidiano finanziario britannico dopo oltre vent’anni per entrare nel club rossonero con il ruolo di chief corporate affairs officer. A riportarlo è Breaker Media, testata statunitense con base a New York specializzata in media, business e finanza, secondo cui Fontanella-Khan resterà al Financial Times fino alla fine di ottobre, prima di iniziare la nuova esperienza professionale al fianco del proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale.
Fontanella-Khan dovrebbe dividere il proprio tempo tra Milano e New York, assumendo un incarico che lo porterà a occuparsi degli affari societari del club in una fase particolarmente importante per i progetti della proprietà americana. Il giornalista è una figura di primo piano nel panorama dell’informazione finanziaria internazionale. Nell’aprile 2025 era stato promosso dal Financial Times a US Finance Editor, con la responsabilità della copertura dei principali gruppi di Wall Street, oltre che di private equity, asset management e hedge fund. In precedenza aveva ricoperto, fra gli altri, il ruolo di US Corporate Finance and Deals Editor.
Entrato nel Financial Times nel 2005, nel corso della sua carriera Fontanella-Khan ha lavorato tra Londra, Bruxelles, India e Stati Uniti, costruendo negli ultimi anni una squadra dedicata alla finanza americana e alle grandi operazioni societarie. Il futuro dirigente del Milan ha inoltre un legame personale con il mondo del calcio. Prima di intraprendere definitivamente la carriera giornalistica aveva infatti giocato come portiere nel settore giovanile di un club di Serie A, esperienza maturata tra la seconda metà degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila.
Secondo Breaker Media, negli ultimi anni Fontanella-Khan avrebbe inoltre rifiutato proposte professionali provenienti da Politico e Semafor, scegliendo ora di lasciare il giornalismo per passare direttamente dall’altra parte della scrivania.
Fontanella-Khan al fianco di Gerry Cardinale
L’ingresso avviene in una fase nella quale RedBird e Cardinale stanno lavorando su diversi dossier strategici legati al Milan e, più in generale, ai propri investimenti tra sport e media. Fontanella-Khan conosce già molto bene il fondatore di RedBird sul piano professionale. Proprio nel marzo 2026 aveva firmato per il Financial Times una lunga intervista a Cardinale realizzata a Milanello, dedicata tra le altre cose alla gestione del club rossonero, al progetto per il nuovo stadio e alla strategia dell’investitore statunitense nel settore sportivo.
La scelta del nuovo dirigente si inserisce in una fase di ulteriore espansione degli interessi di Cardinale, tra cui rientrano il progetto per il nuovo stadio del Milan, sia le valutazioni legate alla possibilità di portare in futuro un progetto NBA a Milano.
Il passaggio di Fontanella-Khan rappresenterebbe così un innesto di alto profilo nella struttura corporate rossonera: un professionista con oltre vent’anni di esperienza nell’informazione finanziaria internazionale, una conoscenza approfondita di Wall Street, private equity e operazioni di M&A e un rapporto già consolidato con il mondo RedBird.