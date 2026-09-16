Sky amplia ulteriormente la propria offerta calcistica europea. L’emittente ha annunciato di avere acquisito i diritti di trasmissione di UEFA EURO 2028, oltre a quelli della UEFA Nations League 2026/27 (al via nei prossimi giorni) e delle qualificazioni europee che porteranno alla fase finale del torneo continentale. Su Sky e in streaming su NOW sarà così possibile seguire tutte le 51 partite degli Europei 2028, delle quali 24 in esclusiva. Il torneo si disputerà tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028. L’operazione rafforza il rapporto tra Sky e UEFA e affianca alle competizioni europee per club anche un pacchetto sempre più ampio dedicato alle Nazionali: «Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo che arricchisce ulteriormente l’offerta europea della Casa dello Sport e conferma Sky come premium partner di UEFA», ha commentato Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky. De Bellis ha sottolineato come l’acquisizione permetta all’emittente di seguire non soltanto i principali campioni del calcio europeo con le rispettive Nazionali, ma anche il percorso dell’Italia verso le prossime competizioni internazionali.

Su Sky anche Nations League e qualificazioni a EURO 2028 Il nuovo accordo non riguarda infatti soltanto la fase finale dell’Europeo. Sky trasmetterà anche una selezione delle migliori partite tra le Nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27, che prenderà il via il prossimo 24 settembre. L’emittente avrà inoltre i diritti di tutte le partite delle UEFA Nations League Finals, in programma nel giugno 2027, comprese quelle eventualmente disputate dalla Nazionale italiana. Su Sky saranno visibili anche i principali incontri delle Nazionali straniere nella fase a gironi e negli spareggi delle qualificazioni a EURO 2028, insieme alle principali amichevoli internazionali di preparazione al torneo. Il pacchetto comprende inoltre gli highlights di tutte le partite. La copertura sarà accompagnata da studi, rubriche, speciali e inviati sui campi, secondo il modello editoriale già utilizzato da Sky per le principali competizioni calcistiche internazionali. Sky seguirà anche il percorso dell’Italia Particolare attenzione sarà riservata alla Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, con una copertura continuativa dai ritiri, da Coverciano e dalle trasferte. Sky accompagnerà così il percorso degli Azzurri verso un torneo che avrà uno dei suoi centri principali a Wembley, stadio dove l’Italia conquistò EURO 2020 nella finale disputata nel 2021. L’impianto londinese ospiterà otto partite di EURO 2028, comprese le due semifinali e la finale.