Dopo il successo nella stagione 2024/25 , il Milan ha conquistato la vetta della classifica anche nella stagione 2025/26, concludendo il campionato davanti all’ Inter per appena 70 spettatori in più di media a partita . Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato la Juventus , che ha toccato quasi quota 98%.

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A ? Il campionato 2026/27 è cominciato da poco e anche per questa stagione Calcio e Finanza seguirà passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il massimo campionato italiano si è chiuso con una media di 30.082 spettatori per ogni gara , con un tasso di riempimento degli stadi pari al 83,85% . Un dato importante, che le società si augurano di replicare e addirittura migliorare nella nuova edizione della competizione.

Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Tornando allo scorso anno, la Serie A h chiuso la stagione 2025/26 con oltre 30mila spettatori di media per la terza stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono proprio tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).

Serie A spettatori 2026 2027 – Prima sfida interna per il Como

Guardando alla classifica spettatori stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2026/27, dopo quattro turni è stata già ampiamente superata la soglia del milione di spettatori per la Serie A. Il Milan si trova in cima alla classifica con oltre 75mila presenze, anche se va sottolineato che per il momento i rossoneri hanno disputato una sola partita interna e per avere un dato più credibile bisognerà attendere qualche giornata. Segue l’Inter, che si trova invece a quota tre partite e che anche con l’Udinese ha superato ampiamente il muro dei 70mila presenti al Meazza.

I nerazzurri e i rossoneri portano avanti questo duello a distanza ormai da qualche stagione e a giudicare dalla partenza di queste giornate, lo schema dovrebbe essere ancora una volta lo stesso. Le milanesi sono seguite dalla Roma per il momento, mentre Napoli e Juventus chiudono le prime cinque posizioni, staccando le inseguitrici e con il Genoa sesto a poco più di 30mila spettatori medi.

Da segnalare sempre il flop della Lazio, che a causa della protesta dei tifosi nei confronti del proprietario Claudio Lotito ha fatto registrare una media di 14mila presenze all’Olimpico di Roma. Il dato dell’ultimo incontro (Lazio-Milan) è influenzato dalla presenza di molti tifosi rossoneri sugli spalti. Da capire se prossimamente ci sarà qualche inversione di tendenza dopo l’ottima partenza in termini di risultati, anche se i tifosi sembrano intenzionati a rimanere sulle loro posizioni.

Debutta finalmente il Como, che ha dovuto ultimare i lavori allo stadio Sinigaglia per poter disputare nell’impianto casalingo le gare di Champions League e che ora può godersi la propria “casa” anche in Serie A. La classifica conta dunque finalmente un totale di 20 club e andrà via via delineandosi con il passare dei turni, quando tutte le squadre avranno giocato almeno qualche partita interna. La graduatoria, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio, dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico. Dopo la quarta giornata la media supera i 29.700 spettatori.