La UEFA ha scelto ufficialmente le sedi delle finali di Champions League per le edizioni 2027/28 e 2028/29. Il Comitato Esecutivo UEFA, riunito oggi a Salonicco , ha assegnato a Monaco di Baviera la finale del 2028 e a Barcellona quella del 2029. La scelta delle sedi delle finali 2028 e 2029 era uno dei principali punti all’ordine del giorno della riunione del 15 settembre.

La candidatura tedesca era di fatto la favorita già da tempo, considerando che Monaco era stata l’unica città a presentare una manifestazione di interesse per la finale del 2028. Più combattuta era invece la corsa per l’edizione successiva. Per la finale della Champions League 2028/29, infatti, la UEFA doveva scegliere tra Wembley, a Londra, e il Camp Nou di Barcellona, con la candidatura catalana che nelle ultime settimane aveva guadagnato terreno.

Alla fine la scelta è ricaduta proprio sul Camp Nou, protagonista di un profondo intervento di ristrutturazione e destinato a tornare tra gli impianti più capienti e moderni del calcio europeo. Il Barcellona aveva formalizzato la propria candidatura insieme al Comune della città, al Governo della Catalogna e con il sostegno della Federcalcio spagnola.

Per il Camp Nou si tratterà della terza finale della massima competizione europea per club, dopo quelle disputate nel 1989 e nel 1999. Quest’ultima rimane una delle finali più celebri nella storia della competizione, con il Manchester United capace di ribaltare il risultato contro il Bayern Monaco nei minuti di recupero. Le due assegnazioni delineano così il calendario delle prossime grandi finali europee: dopo la finale del 2027 al Metropolitano di Madrid, la Champions League farà tappa a Monaco nel 2028 e quindi a Barcellona nel 2029.