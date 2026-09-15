Ufficiali le sedi delle finali europee 2028 e 2029: la Conference all'Allianz Stadium

Nelle comunicazioni ufficiali UEFA l’impianto bianconero viene indicato come Juventus Stadium . Torino ha così superato le altre candidature presentate per l’edizione 2028 della Conference League e tornerà a ospitare l’atto conclusivo di una competizione europea per club. Il torneo – nato nel 2021 – è stato conquistato una volta da un club italiano, la Roma , mentre per ben due volte la Fiorentina è stata sconfitta in finale.

Non soltanto le città ospitanti dell’ultimo atto della Champions League . La UEFA ha ufficializzato questa mattina tutte le sedi delle principali finali delle competizioni europee per club del 2028 e del 2029 . Le decisioni sono state prese dal Comitato Esecutivo riunito oggi, martedì 15 settembre 2026, a Salonicco, con una scelta che riguarda direttamente anche l’Italia: la finale di Conference League 2028 si disputerà a Torino, all’Allianz Stadium della Juventus .

La finale di Conference League 2028 all’Allianz Stadium

Per l’Allianz Stadium si tratta di un nuovo importante appuntamento internazionale. Inaugurato nel 2011 e casa della Juventus, l’impianto aveva già ospitato nel 2014 la finale di Europa League tra Siviglia e Benfica, terminata con il successo degli spagnoli ai calci di rigore.

Più recentemente, nel 2022, lo stadio aveva fatto da cornice anche alla finale di UEFA Women’s Champions League, vinta dal Lione contro il Barcellona. La finale di Conference League del 2028 riporterà quindi nell’impianto torinese l’ultimo atto di una competizione UEFA maschile per club a 14 anni di distanza dalla finale di Europa League del 2014.

L’Italia figurava tra i Paesi candidati a ospitare sia le finali di Europa League sia quelle di Conference League del 2028 e del 2029, sempre con Torino e lo stadio della Juventus. Alla fine la UEFA ha scelto l’impianto bianconero per la Conference 2028, mentre l’edizione 2029 della stessa competizione si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest.

Tutte le sedi delle finali UEFA 2028 e 2029

Per quanto riguarda la Champions League, come già ufficializzato dalla UEFA, la finale del 2028 si giocherà alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, mentre nel 2029 sarà il Camp Nou di Barcellona a ospitare l’ultimo atto della principale competizione europea per club. Le finali di Europa League sono state invece assegnate alla National Arena di Bucarest per il 2028 e al National Stadium Serbia di Belgrado per il 2029.

In Conference League, come detto, spazio all’Italia nel 2028 con l’Allianz Stadium di Torino, mentre l’edizione 2029 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest. Definite anche le sedi della Women’s Champions League: nel 2028 la finale sarà ospitata dal Parc Olympique Lyonnais di Lione, mentre nel 2029 l’appuntamento sarà al National Stadium of Wales di Cardiff.