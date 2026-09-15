Diritti tv: mentre la Serie A attende il nuovo bando, in Spagna Telefónica investe oltre 1,6 miliardi per la Liga

La compagnia telefonica ha rinnovato l’intesa per distribuire il pacchetto di sfide di DAZN dal 2027/28 al 2031/32. La Serie A intanto si prepara alla gara per il nuovo ciclo.

Di
Chiara Costantini
Media
Onefootball
diritti tv calcio spagna
(Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Mentre la Serie A si prepara dare forma alla gara per il nuovo ciclo quinquennale dei diritti tv 2029-20234, in Spagna Telefónica Audiovisual Digital (società responsabile della gestione, produzione e distribuzione dei contenuti televisivi) continua a puntare sulla Liga spagnola. La compagnia telefonica – uno dei principali operatori in Spagna e in America Latina – ha infatti stretto un accorto con DAZN per mantenere i diritti del massimo campionato spagnolo.

Nel dettaglio, si ratta di un accordo quinquennale a partire dalla stagione 2027/28 fino alla stagione 2031/32, con un investimento complessivo pari a 1,65 miliardi di euro (330 milioni all’anno). L’accordo permetterà a Moviestar +, la principale piattaforma di streaming e pay-TV in Spagna controllata proprio da Telefonica, di trasmettere cinque partite per giornata, durante tutte le 38 giornate di campionato.

 

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Il rinnovo dell’accordo rappresenta un aumento significativo rispetto al ciclo precedente. Prima Telefonica pagava infatti 280 milioni di euro all’anno, mentre a partire dalla prossima stagione il totale aumenterà dal 17,5%, arrivando a 330 milioni. L’accordo fa parte del nuovo ciclo di diritti della Liga, valido dal 2027 al 2032. In totale, i diritti del campionato spagnolo valgono 6,135 miliardi di euro, 9% in più rispetto al periodo precedente.

Per i diritti destinati solamente al pubblico domestico, il valore è di 5,25 miliardi di euro, circa 1,05 miliardi a stagione, il 6% in più rispetto al ciclo 2022-2027. Telefónica non investe soltanto nella Liga. L’azienda spagnola ha infatti acquistato anche i diritti UEFA fino al 2031, per un investimento complessivo di 1,46 miliardi di euro. Il nuovo contatto permetterà a Moviestar + di trasmettere Champions League, Europe League e Conference League.

E in Italia? La Serie A prepara il prossimo ciclo

Alla luce della concorrenza degli altri campionati europei, la gara per i diritti della Serie A rappresenta uno dei temi centrali del cacio italiano.

L’attuale ciclo dei diritti domestici vede DAZN come principale operatore fino alla stagione 2028/29 (tutte le sfide sono visibili sulla piattaforma), con Sky in co-esclusiva con 3 partite su 10 a giornata. L’attuale accordo vale ancora per tre stagioni, compresa quella attuale, e porta circa 900 milioni di euro all’anno nelle casse del calcio italiano: 700 milioni da DAZN e 200 da Sky.

Per il prossimo ciclo (dal 2029/30 al 2033/34), le linee guida sono al vaglio delle Authority, con Antitrust e Agcom che hanno già avviato le opportune verifiche. Alcune cose non cambieranno. Resterà anche nel prossimo ciclo la no-single-buyer rule, quindi nessun operatore potrà avere in esclusiva tutte le partite. Tra i possibili interessati alla co-esclusiva ci sono invece Amazon, Netflix, Disney e Paramount.

Per quanto riguarda invece i diritti esteri, il progetto punta a massimizzare i ricavi. Oggi i diritti internazionali portano circa 250 milioni di euro all’anno. L’obbiettivo è quello di portare i ricavi audiovisivi internazionali a quota 500 milioni di euro a stagione. Per questo la lega ha affidato a JP Morgan un lavoro di analisi e sviluppo delle strategie. Lo scopo è costruire un piano capace di aumentare i ricavi internazionali e trasformare questi obiettivi in numeri concreti con il nuovo ciclo 2029-2034.

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