Benfica e adidas avanti insieme fino al 2033, con un accordo che rafforza una delle partnership più longeve del calcio europeo e che avrà anche un peso economico rilevante per il club portoghese. Le due parti hanno annunciato ufficialmente un’estensione di sei anni del rapporto, accompagnata da una novità significativa: il centro di allenamento e formazione del club di Lisbona assumerà la denominazione di adidas Benfica Campus. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il nuovo contratto avrà un valore di circa 20 milioni di euro a stagione, per un totale nell’ordine dei 120 milioni di euro fino al 2033. Una cifra che consolida il peso dello sponsor tecnico all’interno dei ricavi commerciali del Benfica e che si accompagna all’ampliamento della collaborazione attraverso i naming rights del centro sportivo.

Il rapporto tra il Benfica e il marchio tedesco attraversa ormai diverse generazioni. adidas aveva già vestito il club portoghese tra le stagioni 1983/84 e 1989/90, prima dell’avvio della collaborazione continuativa a partire dal 1997/98. Quella annunciata oggi rappresenta quindi la prosecuzione della partnership più duratura del calcio portoghese. Nel corso degli anni il legame ha accompagnato alcuni dei momenti più significativi della storia recente del Benfica, dalla stagione del Centenario 2004/05, conclusa con il ritorno alla conquista del campionato portoghese, fino al 2016/17, quando il club centrò il quarto titolo nazionale consecutivo per la prima volta nella propria storia. Benfica-adidas, quanto vale il nuovo accordo Il rinnovo non riguarda soltanto la fornitura del materiale tecnico e la produzione delle divise ufficiali. L’intesa amplia infatti il perimetro della partnership con l’ingresso di adidas nel naming del centro di allenamento e sviluppo del Benfica. Il complesso prenderà il nome di adidas Benfica Campus, sottolineando il ruolo strategico che il club attribuisce alla propria academy e alla formazione dei giovani talenti. L’annuncio arriva inoltre in concomitanza con il lancio delle divise per la stagione 2026/27, con la maglia home e la terza divisa dedicate proprio al ventesimo anniversario del Benfica Campus. Sul piano economico, secondo le informazioni raccolte da Calcio e Finanza, adidas garantirà al Benfica circa 20 milioni di euro per ciascuna stagione del nuovo accordo. Considerando i sei anni previsti dall’estensione, il valore complessivo della partnership si attesta quindi intorno ai 120 milioni di euro. Una base economica importante per una società che, anche attraverso il proprio brand e la presenza costante nelle competizioni UEFA, punta a consolidare il peso dei ricavi commerciali all’interno del proprio modello di business. Il confronto con gli sponsor tecnici dei club italiani Con i suoi 20 milioni di euro annui, il nuovo accordo tra Benfica e adidas può essere messo a confronto con quanto incassano dai rispettivi sponsor tecnici i principali club di Serie A. La cifra, seppur inferiore ai corrispettivi incassati da Juventus, Inter e Milan, non è poi così distante dalle big del nostro Paese considerando anche il giro d’affari che caratterizza mediamente le società del campionato portoghese. Nel dettaglio, queste le cifre incassate dai principali club di Serie A sulla base degli accordi con gli sponsor tecnici: Juventus (Adidas) – 46,1 milioni di euro (40,8 milioni di minimo garantito in media dal 2027/28) Inter (Nike) – 28 milioni di euro Milan (Puma) – 25,168 milioni di euro Roma (Adidas) – 5 milioni di euro (indiscrezioni) Lazio (Mizuno) – 3,9 milioni di euro Il confronto consente di inquadrare il valore commerciale internazionale del Benfica e il posizionamento del club portoghese rispetto alle principali società italiane sul fronte delle sponsorizzazioni tecniche. Il club lusitano si posiziona alle spalle delle tre big, mantenendo invece un distacco importante da società come Roma e Napoli (considerando però che nell’intesa rientra anche il nome per il centro sportivo). Rui Costa: «Una relazione costruita su valori condivisi e fiducia» «Il rinnovo di questa partnership rappresenta la continuazione di una relazione forte, costruita su valori condivisi, fiducia e una costante ambizione verso l’eccellenza», ha commentato il presidente del Benfica Rui Costa. «Adidas è stata presente in alcuni dei momenti più significativi della storia dello Sport Lisboa e Benfica e siamo felici di iniziare un nuovo capitolo di questa collaborazione. La denominazione adidas Benfica Campus rafforza ulteriormente questo legame e riconosce l’importanza strategica di uno spazio fondamentale per il presente e il futuro del club, dove sviluppiamo atleti, coltiviamo sogni e costruiamo le prossime generazioni di talenti del Benfica». Per Adidas, l’accordo permette invece di proseguire una presenza ormai storica all’interno di uno dei principali club del calcio portoghese: «Lo Sport Lisboa e Benfica è una delle grandi istituzioni del calcio, con una storia ricca, un’identità distintiva e alcuni dei tifosi più appassionati», ha dichiarato Sam Handy, General Manager Football di Adidas. «Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership fino al 2033 e continuare un rapporto che ha attraversato generazioni di giocatori e tifosi». Handy ha sottolineato in particolare il valore del centro sportivo: «L’Adidas Benfica Campus rappresenta il futuro del club, un luogo dove si sviluppa il talento, si realizzano le ambizioni e prende forma il prossimo capitolo della storia del Benfica. Non vediamo l’ora di continuare a creare prodotti che celebrino l’eredità del club e allo stesso tempo ispirino la prossima generazione di tifosi in tutto il mondo».