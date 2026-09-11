Malagò batte un colpo: la Corte d’Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione

Nuovo passaggio nella vicenda che riguarda l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo presentato dall’avvocato Renato Miele contro la decisione con cui il Tribunale Federale Nazionale aveva già rigettato il ricorso relativo all’esito dell’assemblea elettiva dello scorso 22 giugno. Miele aveva contestato la delibera con cui Malagò era stato eletto presidente federale, oltre agli atti presupposti e conseguenti della procedura, compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri, l’ammissione dei candidati e il mancato accoglimento della richiesta di accesso alla documentazione relativa alla candidatura dello stesso Malagò.

Il nuovo ricorso è stato dunque respinto. Si tratta di un passaggio importante perché, lungo questo specifico binario della giustizia federale, resta fermo l’esito dell’assemblea che il 22 giugno aveva portato Malagò alla guida della Federcalcio. Il contenzioso promosso da Miele accompagna del resto la procedura elettorale da prima del voto. Già a giugno la Corte Federale d’Appello aveva respinto un suo precedente reclamo contro la mancata ammissione della propria candidatura e contro l’ammissione di quelle di Malagò e Giancarlo Abete. In quel procedimento Miele aveva espressamente sollevato anche il tema dell’assenza del tesseramento di Malagò alla data della candidatura, richiamando l’articolo 29 dello Statuto FIGC.