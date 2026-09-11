Liga, il limite al costo delle rose oltre 3 miliardi: Real e Barça valgono la metà del totale

|CLUB
|LIMITE COSTO ROSA
|Real Madrid
|832,786 mln €
|Barcellona
|582,769 mln €
|Atletico Madrid
|361,287 mln €
|Villarreal
|170,564 mln €
|Real Betis
|142,847 mln €
|Athletic Club
|139,203 mln €
|Real Sociedad
|137,190 mln €
|Valencia
|98,812 mln €
|Celta Vigo
|88,089 mln €
|Deportivo La Coruña
|64,016 mln €
|Rayo Vallecano
|62,319 mln €
|Espanyol
|61,791 mln €
|Elche
|60,140 mln €
|Getafe
|56,704 mln €
|Osasuna
|55,354 mln €
|Racing Santander
|53,183 mln €
|Levante
|45,571 mln €
|Deportivo Alavés
|43,253 mln €
|Malaga
|33,634 mln €
|Siviglia
|20,161 mln €
Elaborazione Calcio e Finanza; dati in milioni di euro