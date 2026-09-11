Nuovo scontro in Premier: le big contro la vendita collettiva dei diritti commerciali

La Premier League punta a fare un salto di qualità anche nei ricavi commerciali, ma il progetto sta causando tensione tra i top club del massimo campionato di calcio inglese. Al centro del confronto c’è la proposta di vendere in modo collettivo una parte maggiore dei diritti commerciali del torneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph, la Premier League vuole raggruppare i diritti, tra cui soprattutto quelli legati ai pannelli LED a bordo campo. Lo scopo è quello di venderli collettivamente in modo da assicurare ai 20 club più profitti. La Premier League sostiene che ampliando il numero di asset messi a disposizione degli sponsor, i ricavi possano passare dagli attuali circa 200 milioni di sterline all’anno a 750 milioni. La proposta però non convince le principali squadre inglesi. Le sei società tradizionalmente considerate le “Big Six” – Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham -, sarebbero infatti contrarie ad un ampliamento della vendita collettiva. I grandi club preferiscono infatti vendere individualmente i propri diritti commerciali, per avere maggior libertà nel cercare nuovi sponsor e aumentare i ricavi.

I ricavi commerciali della Premier League Attualmente la Premier League gestisce già più di 10 accordi commerciali. Nel corso degli anni il campionato ha stretto partnership con marchi come Guinness, Coca-Cola, EA Sports, Microsoft e Puma, oltre ad alcuni accordi legati ai dati e a una parte della pubblicità a bordo campo. Le pubblicità a bordo campo rimangono tuttavia principalmente nelle mani dei club. Il margine di crescita, secondo la lega, sarebbe però ancora molto ampio. Nell’ultima stagione per la quale sono stati pubblicati i dati, la 2024/25, i pagamenti complessivi della Premier League ai club hanno raggiunto circa 2,8 miliardi di sterline (circa 3,26 miliardi di euro, al cambio attuale). Di questa cifra, appena 158 milioni di sterline (184 milioni di euro) provenivano dai ricavi commerciali. La somma è stata poi distribuita in parti uguali tra le 20 società, con circa 7,9 milioni di sterline (9,2 milioni di euro) per club. Per la stagione 2025/26, i ricavi commerciali centralizzati dovrebbero invece salire a circa 200 milioni di sterline (233 milioni di euro).