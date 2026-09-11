Eredità Agnelli, Margherita esclusa come parte civile contro John Elkann

Il giudice ha quindi deciso di non ammettere Margherita Agnelli come parte civile per le contestazioni che riguardano direttamente John Elkann, accogliendo invece la richiesta limitatamente al reato di falso attribuito agli altri due professionisti coinvolti nel procedimento. La decisione è stata accolta favorevolmente dalla difesa di Elkann. «Abbiamo sempre sostenuto che la costituzione a parte civile non può essere uno strumento per inserire nel processo penale degli insondabili rancori personali», ha dichiarato l’avvocato Paolo Siniscalchi, definendo «condivisibile» la scelta del giudice.

Lo stesso legale ha aggiunto che ora l’attenzione della difesa si sposterà sul merito dell’inchiesta: «Ora ci concentreremo sulla sostanza del procedimento: dimostrare che John Elkann ha agito sempre nel pieno rispetto della legge».

Di diverso tenore la posizione della difesa di Margherita Agnelli. L’avvocato Diego Trevisan ha spiegato che la richiesta riguardava «soltanto il riconoscimento di un danno morale, non patrimoniale» e che la mancata ammissione in questa fase non preclude ulteriori iniziative.

«Potremo chiedere i danni morali in una seconda fase del processo e anche in sede civile, con danni patrimoniali», ha dichiarato Trevisan. Il legale si è detto inoltre soddisfatto dell’ammissione come parte civile per il reato di falso, sottolineando che su questo fronte è stata accolta anche un’eccezione che ha portato alla contestazione di un’aggravante. «Quello che ci importa – ha aggiunto – è che è rimasto fermo e impregiudicato l’impianto accusatorio nei confronti di tutti gli imputati».

L’udienza preliminare è stata quindi aggiornata. Il procedimento ruota attorno alla contestazione della residenza fiscale di Marella Caracciolo e ai relativi riflessi tributari e successori, con John Elkann, Gianluca Ferrero e Remo Morone coinvolti a diverso titolo nell’inchiesta.