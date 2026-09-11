Eventi sportivi 11-17 settembre 2026: Lazio-Milan, il derby di Manchester e i verdetti di Vuelta e US Open

La classifica dice Lazio, i listini dicono il contrario: Sisal apre il Milan a 2.30*, il pareggio a 3.10 e i biancocelesti a 3.25, Betsson conferma i rossoneri a 2.30 e allunga la squadra di Gattuso a 3.35. Il punteggio pieno pesa poco, perché il segno 1 paga più del pareggio su entrambi i siti: succede di rado a una capolista che gioca in casa.

La Lazio è l’unica delle tre squadre a punteggio pieno a giocare in casa questo turno: nove punti su nove, con l’ultimo arrivato in rimonta a Udine grazie a Frattesi e Gudmundsson. In panchina c’è Gennaro Gattuso, che ritrova da avversario il suo vecchio club dopo averlo vissuto da giocatore e da allenatore. Il Milan di Rúben Amorim si presenta a sette punti e ancora imbattuto, reduce dall’1-1 dell’Allianz Stadium, e nelle probabili formazioni affida di nuovo a Modric e Rabiot il centrocampo davanti alla difesa a tre.

La quarta giornata di Serie A si distende dal venerdì di Venezia-Fiorentina al lunedì di Inter-Udinese, mentre sabato e domenica concentrano tutto il resto : Lazio-Milan, il derby di Manchester, le due finali di Flushing Meadows e il tappone decisivo della Vuelta. Chi ha aperto un antepost ad agosto su tennis e ciclismo ha due giorni per scegliere se gestire in corsa una giocata già piazzata oppure aspettare il verdetto.

Nonostante il momento, il fattore campo tiene i partenopei davanti: Planetwin365 propone il Napoli a 1.77, il pareggio a 3.60 e i felsinei a 4.65, Eurobet si tiene su valori simili con i rossoblù a 4.60. Una forbice così larga dopo tre ko di fila dice che potrebbe pesare più la rosa che il momento , e intanto la giocata sull’Over 2.5 resta intorno a 2.00 su entrambi i siti.

Il Napoli di Massimiliano Allegri si è fermato a tre punti: ha perso in casa con il Como, a San Siro con l’Inter e al Maradona con l’Arsenal, tre sconfitte consecutive fra campionato e Champions . Kevin De Bruyne resta il riferimento della manovra e Rasmus Hojlund il terminale davanti, mentre il Bologna arriva dal 2-2 interno con il Sassuolo: Domenico Tedesco ritrova Ferguson a centrocampo e Piccoli in attacco.

Calcio · Premier League, 4ª giornata · domenica 13 settembre, ore 17.30 · Old Trafford

Il City di Maresca porta a Old Trafford il punteggio pieno

Il derby di Manchester capita presto e capita con le due squadre lontanissime in classifica. Il City di Enzo Maresca ha vinto tutte e tre le partite, nove punti su nove e sette gol segnati contro due subiti, mentre lo United di Michael Carrick ne ha raccolti quattro e si trova a metà graduatoria dopo il 2-2 di Goodison Park. I due precedenti più recenti si sono divisi: 3-0 per i Citizens all’Etihad nel settembre 2025, 2-0 per i Red Devils a Old Trafford lo scorso gennaio.

La differenza di classifica, però, nei numeri quasi non si vede: Daznbet apre il City a 2.15 con il pareggio a 3.80 e lo United a 3.10, e Planetwin365 conferma i padroni di casa a 3.10. Cinque punti di distacco valgono meno di un derby a Manchester, visto che lo United resta sotto quota 3.20 contro la capolista imbattuta.

Tennis · US Open, semifinali e finali · 11-13 settembre · New York

Flushing Meadows chiude senza Alcaraz e senza Sinner

Il torneo femminile ha già i suoi nomi: Aryna Sabalenka ha battuto Jessica Pegula 7-5 6-2 ed Elena Rybakina, che ha già conquistato la certezza del numero 1 del ranking, ha rimontato Coco Gauff 3-6 6-4 6-4: la finale è in programma sabato. Nel maschile si gioca tutto venerdì, perché Alcaraz è uscito ai quarti con Shelton al termine di cinque set finiti alle 3.33 del mattino, l’orario più tardo nella storia del torneo. Le semifinali mettono di fronte Alexander Zverev e Karen Khachanov e poi gli statunitensi Shelton e Frances Tiafoe, con la finale domenica. Jannik Sinner non è partito per New York per il problema al ginocchio.

Sul titolo maschile SNAI mette Zverev a 1.95, Shelton a 2.50 e i due «outsider» Khachanov e Tiafoe a 12.00, una gerarchia che un solo turno può ribaltare del tutto. Nel femminile, invece, Eurobet fissa la bielorussa a 1.65 contro il 2.15 della kazaka: Sabalenka parte favorita ma non larghissima, e a New York insegue il terzo titolo consecutivo.

Pallavolo · Europei maschili, Pool A · 12, 13, 15 e 17 settembre · PalaPanini, Modena

Gli Europei portano quattro gare azzurre al PalaPanini

L’Italia campione del mondo di Ferdinando De Giorgi ha aperto giovedì a Napoli, in piazza del Plebiscito e davanti a Sergio Mattarella, con un 3-0 sulla Svezia complicato più dalla pioggia che dagli avversari. Da qui in avanti gli azzurri giocano tutti a Modena: Grecia sabato, Slovacchia domenica, Cechia martedì 15 e Slovenia giovedì 17. Fino a quella data il PalaPanini ospita quattordici gare del girone, come da calendario ufficiale della Fipav.

Il girone serve soprattutto a fissare gli incroci, quindi in questa fase l’unico mercato che dice qualcosa è l’antepost sul titolo: AdmiralBet quota l’Italia a 2.75 e la Polonia a 3.00, Lottomatica si muove sugli stessi valori. Fuori dalle gare degli azzurri, invece, la copertura del torneo cala parecchio: la pallavolo non ha lo stesso spazio su tutti i siti dove si scommette legalmente in Italia.

Focus: la Vuelta passa dal Collado del Alguacil

Enric Mas arriva all’ultimo fine settimana con la maglia roja e un minuto e trentasette sul secondo, dopo aver limitato i danni nella cronometro di Jerez. Dietro Primož Roglič ci sono Felix Gall a 3’01”, Richard Carapaz a 5’17” e Oscar Onley a 6’03”. Sabato si corre da La Calahorra al Collado del Alguacil, 186 chilometri con il Puerto de el Purche scalato due volte, El Duque e un arrivo di nove chilometri con punte al 17%, unica salita di categoria especial dell’edizione. Domenica il finale inedito di Granada non è una passerella, perché il circuito cittadino comprende lo strappo verso l’Alhambra.

Resta una sola frazione capace di ribaltare la corsa, e Sisal fissa lo spagnolo a 1.12, Roglič a 9.00 e Gall a 12.00: il secondo paga nove volte la posta, cioè una situazione ormai difficile da sovvertire. Chi aveva aperto una giocata vincente a inizio corsa incassa domenica sera: a quel punto pesa anche quanto ci mette ad arrivare un accredito, perché i tempi cambiano da un operatore all’altro.

Il turno si chiude lunedì fra Torino e Milano

Domenica sera il calendario internazionale si svuota, ma la Serie A no: lunedì 14 il Como riceve il Parma alle 18.30, alla stessa ora il Torino ospita la Roma e alle 20.45 l’Inter chiude con l’Udinese. Significa che Roma e Inter, due delle tre squadre a punteggio pieno, chiudono il turno con ventiquattr’ore di ritardo sulle altre, quando i verdetti di New York e Granada sono già archiviati.

*Quote soggette a variazioni.