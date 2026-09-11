Ma dove vedere Venezia Fiorentina in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Dove vedere Venezia Fiorentina in tv

Venezia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della quarta giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Venezia Fiorentina in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Venezia-Fiorentina sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Venezia Fiorentina in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Venezia-Fiorentina in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta.

Venezia-Fiorentina è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Venezia Fiorentina, quando si gioca

L’appuntamento con Venezia-Fiorentina è fissato per venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20.45 al Pierluigi Penzo di Venezia. La sfida sarà valida per la quarta giornata della Serie A 2026/27.

Il Venezia ha ottenuto 11 vittorie in Serie A contro la Fiorentina in 28 sfide (3N, 14P), di cui cinque nelle ultime nove.