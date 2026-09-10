La finale dei Mondiali 2030 si giocherà in Marocco, a Casablanca. O almeno è quanto sostiene il presidente della Federazione calcistica marocchina Fouzi Lekjaa. Tuttavia, la FIFA deve ancora annunciare ufficialmente la sede della partita finale del torneo, tenendo aperta la sfida con la Spagna, nazionale campione del mondo 2026.
La ventiquattresima edizione della coppa del Mondo 2030 celebrerà i 100 anni del torneo e per l’occasione si giocherà in sei Paesi (un totale di tre continenti). Il torneo si terrà in Spagna, Portogallo e Marocco, ma tre partite commemorative si giocheranno anche in Uruguay, Argentina e Paraguay.
Giovedì, durante un evento politico a Bouznika, Lekjaa ha dichiarato: «La provincia di Benslimane avrà l’onore di ospitare la finale del Mondiale nel 2030, Chi vuole far parte del prossimo governo non ha altra scelta che sviluppare la provincia».
Il presidente marocchino manifesta dunque un forte interesse nell’ospitare la finale a 60 chilometri da Casablanca, proprio dove è attualmente in costruzione il nuovo Grand Stade Hassan II.
Lo stadio è stato infatti progettato e costruito in occasione della Coppa del Mondo e avrà una capacità circa di 115 mila spettatori. Progetto da un miliardo di dollari, diventerebbe lo stadio più grande al mondo dedicato esclusivamente a partite di calcio.
Il Marocco sfida la Spagna
A contendere al Marocco la possibilità di ospitare la finale c’è la Spagna. La nazionale, neocampione del mondo, ha già a disposizione due impianti prestigiosi come il Santiago Bernabéu di Madrid e il Camp Nou di Barcellona. Il presidente della Federazione spagnola Rafael Louzán aveva infatti ribadito nei giorni scorsi che la finale dovrebbe disputarsi in Spagna.
La FIFA, tuttavia, non ha ancora comunicato ufficialmente quale città ospiterà la finale e, come ribadito da un portavoce, la decisione verrà presa dall’organismo «a tempo debito».
In agosto, la FIFA aveva già smentito e definito come false le indiscrezioni secondo le quali il presidente Gianni Infantino avesse promesso la finale al Marocco. Anche in quell’occasione, l’organizzazione aveva sottolineato che non era stata presa alcuna decisione.
Ricordiamo che l’annuncio arriva in un contesto geopolitico complesso tra queste due nazioni, segnato da una nuova crisi diplomatica dopo la migrazione di massa verso la città spagnola di Ceuta, così come dalle rivendicazioni sovraniste del Marocco sulle città spagnole nel nord dell’Africa.