La finale dei Mondiali 2030 si giocherà in Marocco, a Casablanca. O almeno è quanto sostiene il presidente della Federazione calcistica marocchina Fouzi Lekjaa. Tuttavia, la FIFA deve ancora annunciare ufficialmente la sede della partita finale del torneo, tenendo aperta la sfida con la Spagna, nazionale campione del mondo 2026. La ventiquattresima edizione della coppa del Mondo 2030 celebrerà i 100 anni del torneo e per l’occasione si giocherà in sei Paesi (un totale di tre continenti). Il torneo si terrà in Spagna, Portogallo e Marocco, ma tre partite commemorative si giocheranno anche in Uruguay, Argentina e Paraguay.

Giovedì, durante un evento politico a Bouznika, Lekjaa ha dichiarato: «La provincia di Benslimane avrà l’onore di ospitare la finale del Mondiale nel 2030, Chi vuole far parte del prossimo governo non ha altra scelta che sviluppare la provincia». Il presidente marocchino manifesta dunque un forte interesse nell’ospitare la finale a 60 chilometri da Casablanca, proprio dove è attualmente in costruzione il nuovo Grand Stade Hassan II. Lo stadio è stato infatti progettato e costruito in occasione della Coppa del Mondo e avrà una capacità circa di 115 mila spettatori. Progetto da un miliardo di dollari, diventerebbe lo stadio più grande al mondo dedicato esclusivamente a partite di calcio.