Il provvedimento rientra nel progetto di riqualificazione dell’impianto con un investimento di 108 milioni di euro e verrà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato. La gara pubblica servirà a individuare a chi sarà aggiudicato il diritto di superficie e a promuovere l’iniziativa è proprio Genova Stadium S.r.l. , la società partecipata in egual misura dal Genoa e Sampdoria.

Il Ferraris cambia volto ma resta nelle mani del comune di Genova. La giunta comunale del comune di Genova ha approvato la delibera che prevede la costituzione del diritto di superficie sullo stadio Luigi Ferraris , sulla Villa Mussi Piantelli e sulle relative aree pertinenziali. Il diritto potrà avere una durata massima di 90 anni .

Per i primi 50 anni, il diritto di superficie sarà gratuito. Dal 51° anno e fino alla scadenza è invece previsto il pagamento al Comune di un corrispettivo rateizzato. Il valore complessivo del diritto è stato stimato in 17,17 milioni di euro. Il concessionario dovrà farsi carico dei lavori di riqualificazione e della gestione del complesso, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività necessarie alla sua conservazione.

La proprietà del Ferraris, però, resterà sempre pubblica. Al termine dei 90 anni, oppure in caso di cessazione anticipata del diritto, lo stadio, la Villa Musso Piantelli e tutte le opere realizzate torneranno nella piena disponibilità del Comune.

«Fin dall’inizio ho voluto che la riqualificazione del Ferraris tenesse insieme due esigenze: dare a Genova lo stadio moderno e sicuro che merita e mantenere questo patrimonio nella proprietà pubblica», ha spiegato la sindaca Silvia Salis. «Con questo provvedimento proseguiamo nella direzione scelta, creando le condizioni per un investimento rilevante e fissando gli obblighi di chi dovrà realizzare i lavori e prendersi cura dell’impianto nel tempo».