Il rilancio di Maserati potrebbe passare da una nuova partnership industriale con la Cina. Stellantis (colosso dell’automotive di cui la Exor della famiglia Agnelli-Elkann è primo azionista) avrebbe infatti avviato trattative con Huawei e Jac Group per una cooperazione di lungo periodo destinata a sostenere lo sviluppo della prossima gamma del marchio del Tridente.

A riportare l’indiscrezione è il Corriere della Sera, secondo cui il progetto avrebbe l’obiettivo di ridurre i costi e i tempi necessari per lo sviluppo dei nuovi modelli Maserati. La casa italiana manterrebbe il controllo sugli elementi legati all’identità del marchio, dal design al posizionamento dei prodotti, mentre i partner cinesi potrebbero contribuire soprattutto sul fronte tecnologico e industriale.

Secondo fonti vicine al dossier, il primo modello frutto della possibile collaborazione potrebbe entrare in produzione entro la fine del 2027. Si tratta tuttavia di un progetto ancora in fase di negoziazione, sul quale Stellantis mantiene una posizione prudente.