Milan, il caso di Fofana: il Siviglia copre solo l'8% del suo stipendio

Secondo quanto riportato da Canal Sur, infatti, il Siviglia si farà carico solamente dell’8% dello stipendio di Fofana durante la stagione trascorsa in Spagna. Il calciatore è approdato al club andaluso in prestito fino al 30 giugno 2027, senza un’opzione di acquisto già fissata, come confermato ufficialmente dalle due società. Applicando questa percentuale ai dati relativi al costo del giocatore per il Milan nella stagione 2025/26, l’impatto economico dell’operazione ricade prevalentemente sui rossoneri.

Complessivamente, dunque, considerando esclusivamente ammortamento e stipendio lordo , Fofana continuerà a pesare sul conto economico rossonero per circa 11,6 milioni di euro nella stagione 2026/27, rispetto ai circa 12,05 milioni che avrebbe generato mantenendo invariati i costi della stagione precedente senza alcun contributo salariale esterno. Il beneficio prodotto dal prestito, sotto questo profilo, si fermerebbe quindi a poco meno di 450 mila euro .

A questa cifra bisogna poi aggiungere la quota di ammortamento del cartellino. Nella stagione 2025/26, questa voce era pari a circa 6,5 milioni di euro e continuerà a essere interamente contabilizzata dal Milan anche durante il prestito al Siviglia, un tema che vale per tutti i calciatori che vengono ceduti in prestito.

Nell’ultima stagione Fofana è costato al Milan circa 5,55 milioni di euro lordi in termini di stipendio . Dando per buone le cifre sull’ingaggio (i dati non sono pubblici, ma emergono da indiscrezioni giornalistiche), il Siviglia ne sosterrà l’8%: il contributo del club spagnolo sarà dunque pari a circa 444 mila euro . Di conseguenza, resteranno a carico del Milan poco più di 5,1 milioni di euro lordi per lo stipendio del centrocampista francese. In sostanza, nonostante Fofana trascorrerà l’intera stagione lontano da Milano, il club rossonero continuerà a sostenere circa il 92% del costo salariale del giocatore.

Il trasferimento al Lione saltato all’ultimo

Le condizioni particolarmente favorevoli ottenute dal Siviglia si inseriscono nel contesto in cui è maturata l’operazione. Fofana era infatti destinato inizialmente al Lione, con il quale il Milan aveva raggiunto un’intesa per un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il trasferimento è però saltato proprio nelle ultime ore del mercato. Il club francese non è riuscito a liberare lo spazio necessario per completare l’operazione e il Milan si è trovato a dover cercare in pochissimo tempo una nuova sistemazione per il centrocampista, ormai fuori dal progetto tecnico.

È in questo scenario che si è inserito il Siviglia, chiudendo rapidamente l’accordo con i rossoneri prima della fine della sessione. Una vera e propria operazione dell’ultimo minuto, con il club spagnolo che ha sfruttato la necessità del Milan di trovare una destinazione al giocatore e ha ottenuto condizioni economiche particolarmente vantaggiose.