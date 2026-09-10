Una decisione che ha modificato sensibilmente il quadro attorno alla posizione di Malagò. Il presidente FIGC, intervenuto al termine di un incontro già programmato con la Lega Serie B, ha ribadito di essere tranquillo: « Sono sereno », ha commentato spiegando inoltre come sulla materia esistano « precedenti fin troppo evidenti ».

Al centro della questione c’è l’articolo 29 dello Statuto FIGC, secondo cui per ricoprire cariche federali è necessario «essere in regola con il tesseramento». Secondo l’interpretazione seguita finora dagli uffici legali e dalla segreteria generale federale, il requisito non imporrebbe necessariamente di essere tesserati, ma richiederebbe piuttosto di essere in regola con il tesseramento qualora questo esista.

Una lettura che è stata applicata anche in precedenti procedimenti e sulla quale Malagò basa una parte consistente della propria difesa. La questione è tuttavia tornata d’attualità dopo i ricorsi di Renato Miele, che aveva provato a presentarsi come terzo candidato alla presidenza della FIGC. Taucer ha chiesto ulteriori approfondimenti alla Procura federale e ha trasmesso gli atti, per conoscenza, anche allo stesso Buonfiglio. Da qui il possibile passaggio in Giunta CONI, dove tuttavia non è scontato che si arrivi immediatamente a un voto.

L’ipotesi commissariamento sullo sfondo

È proprio in questo passaggio che la vicenda assume una dimensione più ampia. Qualora la Giunta CONI arrivasse infatti a considerare la validazione della candidatura di Malagò come una grave irregolarità nel funzionamento della Federazione, potrebbe teoricamente aprirsi la strada a un commissariamento della FIGC. Uno scenario che resta al momento soltanto potenziale, ma che riporterebbe al centro del calcio italiano uno strumento già evocato nei mesi scorsi per altre questioni e che potrebbe vedere lo stesso Buonfiglio tra i possibili nomi per una eventuale gestione commissariale.

Il presidente del CONI ha mantenuto una posizione prudente: «Questa storia non avrei mai creduto che si formalizzasse. Non è un diritto, ma un dovere valutare con attenzione». Nel caso in cui si arrivasse davvero a un provvedimento nei confronti della Federazione, Malagò sarebbe pronto a percorrere la strada del ricorso. Al contrario, anche una decisione del CONI di non intervenire potrebbe aprire un ulteriore fronte istituzionale, considerando i poteri di vigilanza che insistono a loro volta sul Comitato olimpico.

Sul punto è intervenuto anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha sottolineato come «le norme si conoscono», definendosi «un osservatore rispettoso ma interessato».