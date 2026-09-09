Malagò, grana tesseramento: la Procura del Coni respinge la richiesta di archiviazione

La questione torna così d’attualità. A riaprire il fronte sul tesseramento è stato il Procuratore generale dello Sport Ugo Taucer , che ha inviato una relazione al procuratore della FIGC Giuseppe Chinè e, per conoscenza, al presidente del CONI Luciano Buonfiglio . Nel documento viene respinta, almeno allo stato attuale, la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura federale e vengono domandati nuovi elementi a sostegno delle conclusioni raggiunte da Chinè.

Secondo la ricostruzione alla base della richiesta di Chinè, questa formula non imporrebbe necessariamente che un candidato sia già materialmente in possesso di una tessera FIGC al momento del deposito della candidatura. Il requisito andrebbe invece interpretato come l’obbligo di rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal tesseramento per coloro che risultano già tesserati.

La richiesta di archiviazione era stata trasmessa dalla Procura federale alla Procura generale del CONI soltanto pochi giorni fa, accompagnata da alcune decine di pagine di motivazioni . Il punto centrale riguarda l’interpretazione dello Statuto federale e, in particolare, della disposizione secondo cui chi ricopre determinate cariche deve essere “in regola con il tesseramento” .

Quest’ultimo si appresta ora a fornire i chiarimenti richiesti dalla Procura generale , che saranno decisivi per comprendere se il procedimento potrà essere definitivamente chiuso oppure se sarà necessario procedere con ulteriori approfondimenti.

Ora servono nuovi chiarimenti

La particolarità della vicenda è che un’interpretazione analoga era stata adottata in passato proprio dalla Procura generale dello Sport. Lo stesso Taucer aveva infatti condiviso questa impostazione nell’archiviazione di un procedimento riguardante un consigliere regionale e, successivamente, nella valutazione di un esposto relativo all’allora presidente federale Gabriele Gravina.

Questa volta, tuttavia, il Procuratore generale ha ritenuto che gli elementi messi a disposizione dalla Procura FIGC non siano ancora sufficienti per procedere all’archiviazione, chiedendo quindi a Chinè un’integrazione e ulteriori chiarimenti sulla linea interpretativa seguita.

La questione resta quindi aperta. La risposta della Procura federale e la successiva valutazione della Procura generale del CONI stabiliranno se la vicenda relativa al tesseramento di Malagò potrà essere definitivamente chiusa oppure se il caso sarà destinato ad aprire un nuovo fronte sul percorso che ha portato all’elezione del presidente della Federcalcio.