Real-Inter, la sfida nei conti: ricavi doppi per i Blancos, l'utile sorride ai nerazzurri

Il divario su questo fronte emerge già dal dato più generale. Per rendere il confronto il più possibile vicino al valore della produzione complessivo dell’Inter , nel caso del Real Madrid è possibile affiancare ai 1.184,7 milioni di euro di ricavi operativi anche il risultato positivo legato alle cessioni di calciatori e delle altre immobilizzazioni. Su questo perimetro allargato, l’aggregato del club spagnolo si colloca intorno a 1,219 miliardi di euro , contro i 567 milioni dell’Inter . Il player trading è dunque considerato in entrambi i casi, pur con criteri di classificazione contabile non perfettamente sovrapponibili.

Real Madrid-Inter, il confronto sui ricavi

La principale locomotiva dei conti del Real Madrid è ormai rappresentata dall’area marketing e commerciale. Nell’esercizio 2024/25 il club ha generato 506,2 milioni di euro da questa attività, tra sponsorizzazioni, merchandising e sfruttamento commerciale del brand. Per l’Inter il bilancio presenta un dettaglio differente. Sommando 88,2 milioni di sponsorizzazioni, 44,1 milioni di proventi commerciali e royalties e poco più di 10 milioni di proventi pubblicitari, l’area commerciale può essere quantificata in circa 142,3 milioni di euro.

Il rapporto è quindi superiore a tre a uno a favore del Real, ed è proprio la capacità di monetizzare globalmente il proprio marchio a rappresentare una delle differenze più evidenti tra le due società. Un divario altrettanto ampio emerge sul fronte dello stadio. Il Real Madrid ha contabilizzato 326,8 milioni di euro nella voce relativa a soci e Santiago Bernabéu. Il 2024/25 è stato il primo esercizio completo senza le limitazioni legate ai lavori di ristrutturazione e il nuovo impianto ha potuto contribuire in misura crescente attraverso aree VIP, Tour, hospitality, eventi, ristorazione e altre attività commerciali. Il club ha sottolineato come, al netto di alcune attività non ancora pienamente operative, i business ricorrenti dello stadio abbiano continuato a crescere sensibilmente.

L’Inter ha invece generato 67,3 milioni di euro di ricavi da gare e 31,5 milioni dagli abbonamenti, per un totale direttamente riconducibile alla biglietteria di circa 98,8 milioni. Il paragone non è perfettamente omogeneo – la voce del Real comprende un perimetro molto più ampio di attività legate all’impianto – ma restituisce chiaramente il vantaggio competitivo garantito ai Blancos dalla proprietà e dallo sfruttamento del Bernabéu. Un vantaggio che l’Inter punta quantomeno a ridurre – insieme al Milan – con il progetto di realizzazione del nuovo San Siro.

Sul fronte televisivo la differenza è invece più contenuta. Il Real Madrid ha incassato 162,1 milioni di euro dalle retransmissioni, ai quali si aggiungono 189,6 milioni da amichevoli e competizioni internazionali, per un totale di circa 351,7 milioni considerando insieme le due componenti. L’Inter ha registrato 264,4 milioni di euro di proventi da diritti audiovisivi, voce che comprende anche una quota particolarmente rilevante dei premi derivanti dalle competizioni UEFA e FIFA. Il percorso fino alla finale di Champions League e la partecipazione al Mondiale per Club hanno avuto infatti un peso determinante sui risultati dell’esercizio nerazzurro.