Volkswagen potrebbe chiudere il brand Seat: ipotesi di uscita dal mercato entro il 2029

Il futuro di Seat torna al centro delle strategie del Gruppo Volkswagen. Nell’ambito della profonda ristrutturazione avviata dal colosso automobilistico tedesco, il marchio spagnolo potrebbe infatti essere progressivamente ritirato dal mercato, con un’uscita definitiva ipotizzata entro la fine del 2029.
L’indiscrezione è stata rilanciata dalla stampa tedesca e in particolare da WirtschaftsWoche, che ha avuto accesso a un documento interno del gruppo. Secondo quanto riportato, il piano prevederebbe una dismissione ordinata del marchio Seat, mantenendo comunque l’assistenza ai clienti e il rispetto degli obblighi già assunti. Volkswagen non ha però confermato ufficialmente questa specifica decisione, mentre Seat ha sottolineato che non è stata ancora presa una scelta definitiva sul futuro del brand.
La possibile uscita di scena di Seat si inserisce nel Future Plan 2030, approvato all’unanimità dal Consiglio di sorveglianza di Volkswagen. Il programma punta a rendere il gruppo più efficiente e meno complesso, riducendo progressivamente fino al 50% il numero dei modelli e fino al 75% la complessità dell’offerta, oltre a intervenire sulle capacità produttive e sulla struttura del gruppo.
Il futuro di Seat passa sempre più da Cupra
Dietro alla possibile scelta di abbandonare Seat c’è soprattutto la crescita di Cupra, nato nel 2018 come marchio autonomo proprio all’interno di Seat S.A. e diventato negli ultimi anni uno dei principali motori di sviluppo della società spagnola.
I numeri del primo semestre 2026 mostrano chiaramente il cambiamento negli equilibri fra i due brand. Cupra ha consegnato 170.100 vetture tra gennaio e giugno, registrando il miglior primo semestre della propria storia, mentre Seat si è fermata a 129.600 unità. Complessivamente, Seat & Cupra hanno registrato ricavi per 7,7 miliardi di euro e un risultato operativo di 122 milioni, in crescita di 84 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025.
Il gruppo ha già individuato in Cupra il principale driver della crescita e della redditività futura. Il marchio punta a raggiungere una quota del 3% sul mercato europeo, continuando contemporaneamente la propria espansione internazionale, con l’ingresso in Medio Oriente previsto dal terzo trimestre del 2027. L’eventuale uscita di Seat consentirebbe così a Volkswagen di ridurre sovrapposizioni, costi di sviluppo e complessità commerciale, concentrando maggiori risorse sul marchio che negli ultimi anni ha mostrato le prospettive di crescita migliori.
Seat chiude? La società frena: nessuna decisione definitiva
Al momento, tuttavia, è importante distinguere tra il futuro del marchio Seat e quello di Seat S.A., la società industriale che comprende sia Seat sia Cupra e che controlla, tra gli altri asset, lo stabilimento di Martorell.
Proprio in seguito alle indiscrezioni sulla possibile chiusura del brand, Seat S.A. ha presentato la propria strategia futura chiarendo che la società continuerà ad avere un ruolo rilevante all’interno del Gruppo Volkswagen. L’amministratore delegato Markus Haupt ha parlato di una trasformazione dell’azienda in un vero e proprio polo automobilistico del gruppo, con Cupra destinata a svolgere un ruolo centrale.
Sul marchio Seat, invece, la posizione ufficiale resta più prudente. Nel breve periodo sono confermati gli aggiornamenti della gamma, comprese le nuove versioni mild-hybrid di Ibiza e Arona previste per il 2027, mentre per gli anni successivi la società ha spiegato che le decisioni dipenderanno dall’evoluzione del mercato, delle normative e della domanda di veicoli elettrici. In altre parole, l’ipotesi di un addio entro il 2029 esiste ed è stata riportata sulla base di documenti interni, ma non rappresenta ancora una decisione ufficiale di Volkswagen.
Volkswagen, una ristrutturazione che coinvolge tutto il gruppo
Il dossier Seat va letto inoltre nel quadro di una trasformazione ben più ampia. Volkswagen sta affrontando quella che viene definita una delle maggiori ristrutturazioni della propria storia, sotto la pressione della concorrenza cinese, dei costi produttivi, dei dazi e della transizione all’elettrico. Il Future Plan prevede anche un adeguamento della forza lavoro di circa 50.000 posizioni a livello di gruppo, oltre alla razionalizzazione degli stabilimenti, degli investimenti e delle partecipazioni non considerate strategiche. Volkswagen vuole inoltre portare la capacità produttiva verso un livello coerente con circa 9 milioni di veicoli annui.
In questo contesto, la semplificazione dei marchi e dei modelli diventa uno degli strumenti principali per recuperare efficienza. Ed è proprio qui che la posizione di Seat appare più delicata: il brand si trova oggi all’interno dello stesso perimetro industriale di una Cupra che vende di più, cresce più velocemente e viene indicata esplicitamente dal gruppo come marchio strategico per il futuro.
Dopo oltre settant’anni di storia, dunque, Seat potrebbe avvicinarsi a una trasformazione radicale, con l’uscita dal mercato entro il 2029 che resta uno scenario allo studio.