Volkswagen potrebbe chiudere il brand Seat: ipotesi di uscita dal mercato entro il 2029

Il futuro di Seat torna al centro delle strategie del Gruppo Volkswagen. Nell’ambito della profonda ristrutturazione avviata dal colosso automobilistico tedesco, il marchio spagnolo potrebbe infatti essere progressivamente ritirato dal mercato, con un’uscita definitiva ipotizzata entro la fine del 2029.

L’indiscrezione è stata rilanciata dalla stampa tedesca e in particolare da WirtschaftsWoche, che ha avuto accesso a un documento interno del gruppo. Secondo quanto riportato, il piano prevederebbe una dismissione ordinata del marchio Seat, mantenendo comunque l’assistenza ai clienti e il rispetto degli obblighi già assunti. Volkswagen non ha però confermato ufficialmente questa specifica decisione, mentre Seat ha sottolineato che non è stata ancora presa una scelta definitiva sul futuro del brand.

La possibile uscita di scena di Seat si inserisce nel Future Plan 2030, approvato all’unanimità dal Consiglio di sorveglianza di Volkswagen. Il programma punta a rendere il gruppo più efficiente e meno complesso, riducendo progressivamente fino al 50% il numero dei modelli e fino al 75% la complessità dell’offerta, oltre a intervenire sulle capacità produttive e sulla struttura del gruppo.