Credito Sportivo e Decathlon uniscono le forze: investimenti per rendere lo sport più accessibile

Lo sport non è solo attività fisica, ma può diventare anche uno strumento per creare inclusione, benessere e nuove opportunità sul territorio. È da questa idea che nasce la collaborazione tra Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) e Decathlon Italia. Il 9 Settembre 2026 i due enti hanno firmato un Protocollo d’Intesa per sostenere la pratica sportiva e nuovi progetti dedicati alle comunità locali.
La collaborazione punta a portare interventi concreti, a partire dall’acquisto di nuove attrezzature e dall’ammodernamento di quelle già presenti. L’obiettivo è contribuire a creare spazi sportivi più accessibili, inclusivi e sostenibili, dando così a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di praticare sport.
Un primo momento per conoscere la collaborazione sarà il Club Day, in programma il 19 settembre nei negozi Decathlon. L’evento gratuito permetterà ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantesche di entrate in contatto con le comunità locali, presentare le proprie attività e promuovere le discipline sportive presenti sul territorio.
La giornata creerà quindi opportunità non solo per le proprietà sportive, ma anche per tutte le persone curiose di conoscere nuove possibilità per fare sport. Inoltre, le società sportive potranno approfondire le opportunità di finanziamento agevolato per l’acquisto di nuove attrezzature e per sostenere i propri investimenti.
Per realizzare il progetto e raggiungere l’obbiettivo di rendere lo sport più accessibile a tutti, ISCS e Decathlon si impegnano a mettere insieme i propri punti di forza: Decathlon metterà in campo la propria esperienza nel mondo dello sport e delle attrezzature, mentre ICSC contribuirà attraverso le proprie competenze nel finanziamento degli impianti e degli investimenti sportivi.
L’idea alla base dell’accordo è quindi quella di mettere insieme sport, investimenti e territorio per rendere lo sport sempre più accessibile. ICSC e Decathlon Italia mettono a disposizione competenze diverse, ma hanno obiettivo comune: sostenere le realtà sportive e contribuire alla crescita delle comunità attraverso lo sport.