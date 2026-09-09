Credito Sportivo e Decathlon uniscono le forze: investimenti per rendere lo sport più accessibile

Lo sport non è solo attività fisica, ma può diventare anche uno strumento per creare inclusione, benessere e nuove opportunità sul territorio. È da questa idea che nasce la collaborazione tra Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) e Decathlon Italia. Il 9 Settembre 2026 i due enti hanno firmato un Protocollo d’Intesa per sostenere la pratica sportiva e nuovi progetti dedicati alle comunità locali.

La collaborazione punta a portare interventi concreti, a partire dall’acquisto di nuove attrezzature e dall’ammodernamento di quelle già presenti. L’obiettivo è contribuire a creare spazi sportivi più accessibili, inclusivi e sostenibili, dando così a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di praticare sport.