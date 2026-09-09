La fase campionato della UEFA Champions Legue 2026/27 è appena iniziata, mentre Europa League e Conference League devono ancora scendere in campo per le sfide d’esordio, ma la UEFA si è portata avanti con il lavoro e ha già definito ufficialmente le date delle coppe europee per la prossima annata.
Nel dettaglio – secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – sono state definite le date della Champions League, dell’Europa League e della Conference League per la stagione 2027/28, dalle qualificazioni fino alle finali. Si tratterà della prima stagione del nuovo ciclo di diritti televisivi e a livello commerciale, che porterà con sé anche la novità dell’opening match.
Le date della UEFA Champions League: la finale il 27 maggio
Come dice il nome, si tratterà di una gara inaugurale che aprirà la nuova edizione della Champions Legue, giocata dalla squadra vincitrice della stagione precedente nello stadio di casa. Ma al netto della sfida d’esordio, quando sono in programma le singole giornate della prima fase del torneo? E quando si giocherà la finalissima della prossima edizione?
Dopo le qualificazioni e i play-off, in programma tra inizio luglio e fine agosto 2027, la fase campionato prenderà il via a settembre. Ecco tutte le date:
- Prima giornata: 7–9 settembre 2027
- Seconda giornata: 12/13 ottobre 2027
- Terza: 26/27 ottobre 2027
- Quarta giornata: 2/3 novembre 2027
- Quinta giornata5: 23/24 novembre 2027
- Sesta giornata: 7/8 dicembre 2027
- Settima giornata: 18/19 gennaio 2028
- Ottava giornata: 26 gennaio 2028
Terminato il girone unico, si proseguirà con la fase a eliminazione diretta:
- Play-off: 15/16 e 22/23 febbraio 2028
- Ottavi di finale: 7/8 e 14/15 marzo 2028
- Quarti di finale: 4/5 e 11/12 aprile 2028
- Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio 2028
- Finale: 27 maggio 2028
Le date dell’Europa League: si parte il 15 settembre
Procedendo con l’Europa League, la qualificazione e i play-off si disputeranno tra luglio e agosto 2027, mentre la fase successiva scatterà a metà settembre. Ecco il calendario:
- Prima giornata: 15/16 settembre 2027
- Seconda giornata: 14 ottobre 2027
- Terza giornata: 28 ottobre 2027
- Quarta giornata: 4 novembre 2027
- Quinta giornata: 25 novembre 2027
- Sesta giornata: 9 dicembre 2027
- Settima giornata: 20 gennaio 2028
- Ottava giornata: 27 gennaio 2028
Anche per la seconda competizione UEFA, si passerà poi alla fase a eliminazione diretta:
- Play-off: 17 e 24 febbraio 2028
- Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2028
- Quarti di finale: 6 e 13 aprile 2028
- Semifinali: 27 aprile e 4 maggio 2028
- Finale: 17 maggio 2028
Le date della Conference League, da ottobre a maggio
Terminando con la Conference League, la competizione seguirà le stesse date dell’Europa Legue per le qualificazioni e play-off, ma la seconda fase comincerà ad ottobre 2027. Ecco tutte le date:
- Prima giornata: 14 ottobre 2027
- Seconda giornata: 28 ottobre 2027
- Terza giornata: 4 novembre 2027
- Quarta giornata: 25 novembre 2027
- Quinta giornata: 9 dicembre 2027
- Sesta giornata: 16 dicembre 2027
- Play-off: 17 e 24 febbraio 2028
Questi invece gli appuntamenti per la fase a eliminazione diretta:
- Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2028
- Quarti di finale: 6 e 13 aprile 2028
- Semifinali: 27 aprile e 4 maggio 2028
- Finale: 24 maggio 2028