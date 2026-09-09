La fase campionato della UEFA Champions Legue 2026/27 è appena iniziata, mentre Europa League e Conference League devono ancora scendere in campo per le sfide d’esordio, ma la UEFA si è portata avanti con il lavoro e ha già definito ufficialmente le date delle coppe europee per la prossima annata.

Nel dettaglio – secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – sono state definite le date della Champions League, dell’Europa League e della Conference League per la stagione 2027/28, dalle qualificazioni fino alle finali. Si tratterà della prima stagione del nuovo ciclo di diritti televisivi e a livello commerciale, che porterà con sé anche la novità dell’opening match.