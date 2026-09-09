Cos'è il problema liste che blocca la Juventus sul mercato degli svincolati

La Juventus può ancora guardare al mercato degli svincolati dopo la chiusura della sessione estiva, ma non è libera di inserire qualsiasi calciatore nella propria rosa per la Serie A. A frenare i bianconeri è infatti il regolamento sulle liste, cioè l’insieme dei vincoli previsti dalla FIGC sulla composizione dell’organico utilizzabile in campionato.
La questione è tornata d’attualità dopo l’infortunio di Manuel Locatelli e le conseguenti valutazioni della Juventus sulla possibilità di intervenire tra i giocatori attualmente senza contratto, dal momento in cui le norme della Federcalcio permettono infatti ai club di effettuare durante la stagione un massimo di due sostituzioni di calciatori di movimento. Il punto, tuttavia, non riguarda soltanto la possibilità di tesserare un calciatore: per poterlo schierare in Serie A è necessario che il suo inserimento sia compatibile con gli slot ancora disponibili nella lista.
Juventus e problema liste: come funziona la rosa dei 25
Il regolamento ufficiale stabilisce che ogni società di Serie A può inserire nella lista principale un massimo di 25 calciatori. All’interno di questo numero, però, devono essere rispettati precisi requisiti legati alla formazione dei giocatori. La rosa deve comprendere almeno quattro calciatori formati nel club e almeno altri quattro calciatori formati in Italia. Di conseguenza, gli altri posti possono essere occupati liberamente da calciatori che non possiedono questi requisiti, ma fino a un massimo di 17.
È proprio quest’ultimo numero a rappresentare il nodo principale. I 17 posti sono quelli che, semplificando, possono essere occupati anche da giocatori cresciuti calcisticamente all’estero. Se un club li ha già utilizzati tutti, non può aggiungere un altro calciatore della stessa categoria semplicemente perché si libera un posto nella lista dei 25. La nazionalità, inoltre, non è decisiva. Un giocatore straniero può essere considerato formato in Italia, mentre un calciatore italiano cresciuto all’estero potrebbe non possedere tale requisito.
Secondo le disposizioni FIGC, è considerato formato nel club un calciatore che abbia trascorso presso quella società almeno 36 mesi, anche non consecutivi, oppure tre intere stagioni sportive, nel periodo di formazione previsto dal regolamento. Per essere considerato formato in Italia, invece, lo stesso periodo può essere maturato presso uno o più club affiliati alla FIGC. Questa distinzione è fondamentale perché gli slot non sono tutti intercambiabili. Un posto liberato da un giocatore appartenente alla quota dei formati in Italia non consente necessariamente di aggiungere un nuovo calciatore che rientri invece nei 17 posti senza vincoli.
Perché l’assenza di Locatelli non libera qualsiasi posto
Ed è qui che il problema diventa concreto per la Juventus. Locatelli rientra nella categoria dei calciatori formati in Italia. La sua eventuale esclusione dalla lista, quindi, libererebbe uno slot appartenente a quella categoria. La Juventus però ha già raggiunto il massimo di 17 calciatori senza requisiti di formazione (tanto da avere dovuto escludere Khephren Thuram e Arkadiusz Milik), motivo per cui quello spazio non può essere utilizzato per inserire un altro giocatore formato all’estero.
In altre parole, togliere Locatelli dalla lista non significa automaticamente poter inserire qualsiasi svincolato. Per aggiungere un giocatore che occupa uno dei 17 slot “liberi”, il club avrebbe dovuto avere uno spazio disponibile proprio all’interno di quella quota oppure liberarne uno attraverso l’esclusione di un calciatore con il medesimo status. È questo il motivo per cui le valutazioni su eventuali svincolati non possono essere fatte soltanto sulla base delle esigenze tecniche o della disponibilità economica: conta anche come è costruita la lista depositata dalla società.
Juventus, gli Under 23 sono fuori dal conteggio
Esiste infine una categoria che non pesa sul tetto dei 25. Si tratta degli Under 23, che possono essere utilizzati senza limiti numerici aggiuntivi. Per la stagione 2026/27, rientrano in questa categoria i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi. Questi giocatori possono quindi essere schierati senza occupare uno degli slot della lista principale, indipendentemente dal fatto che siano formati in Italia oppure all’estero.
Si tratta di una possibilità che aumenta sensibilmente la flessibilità delle rose, soprattutto per le società che dispongono di numerosi giovani già pronti per la prima squadra.
Il punto centrale del problema relativo alle liste della Juventus è quindi evidente: tesseramento e utilizzabilità in Serie A sono due questioni differenti. Un calciatore può essere nelle condizioni regolamentari per firmare un contratto con il club anche dopo la chiusura del mercato, ma questo non garantisce automaticamente la possibilità di inserirlo nell’elenco dei giocatori utilizzabili in campionato.
Prima di muoversi su uno svincolato, la Juventus dovrà dunque verificare non soltanto l’opportunità tecnica ed economica dell’operazione, ma anche lo status del giocatore ai fini della lista e lo slot che dovrebbe occupare. È un incastro apparentemente burocratico, ma che può diventare un vero vincolo di mercato: non basta avere un posto libero, bisogna avere libero il posto giusto.