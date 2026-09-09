Cos'è il problema liste che blocca la Juventus sul mercato degli svincolati

La questione è tornata d’attualità dopo l’infortunio di Manuel Locatelli e le conseguenti valutazioni della Juventus sulla possibilità di intervenire tra i giocatori attualmente senza contratto, dal momento in cui le norme della Federcalcio permettono infatti ai club di effettuare durante la stagione un massimo di due sostituzioni di calciatori di movimento . Il punto, tuttavia, non riguarda soltanto la possibilità di tesserare un calciatore: per poterlo schierare in Serie A è necessario che il suo inserimento sia compatibile con gli slot ancora disponibili nella lista.

La Juventus può ancora guardare al mercato degli svincolati dopo la chiusura della sessione estiva, ma non è libera di inserire qualsiasi calciatore nella propria rosa per la Serie A. A frenare i bianconeri è infatti il regolamento sulle liste , cioè l’insieme dei vincoli previsti dalla FIGC sulla composizione dell’organico utilizzabile in campionato.

Juventus e problema liste: come funziona la rosa dei 25

Il regolamento ufficiale stabilisce che ogni società di Serie A può inserire nella lista principale un massimo di 25 calciatori. All’interno di questo numero, però, devono essere rispettati precisi requisiti legati alla formazione dei giocatori. La rosa deve comprendere almeno quattro calciatori formati nel club e almeno altri quattro calciatori formati in Italia. Di conseguenza, gli altri posti possono essere occupati liberamente da calciatori che non possiedono questi requisiti, ma fino a un massimo di 17.

È proprio quest’ultimo numero a rappresentare il nodo principale. I 17 posti sono quelli che, semplificando, possono essere occupati anche da giocatori cresciuti calcisticamente all’estero. Se un club li ha già utilizzati tutti, non può aggiungere un altro calciatore della stessa categoria semplicemente perché si libera un posto nella lista dei 25. La nazionalità, inoltre, non è decisiva. Un giocatore straniero può essere considerato formato in Italia, mentre un calciatore italiano cresciuto all’estero potrebbe non possedere tale requisito.

Secondo le disposizioni FIGC, è considerato formato nel club un calciatore che abbia trascorso presso quella società almeno 36 mesi, anche non consecutivi, oppure tre intere stagioni sportive, nel periodo di formazione previsto dal regolamento. Per essere considerato formato in Italia, invece, lo stesso periodo può essere maturato presso uno o più club affiliati alla FIGC. Questa distinzione è fondamentale perché gli slot non sono tutti intercambiabili. Un posto liberato da un giocatore appartenente alla quota dei formati in Italia non consente necessariamente di aggiungere un nuovo calciatore che rientri invece nei 17 posti senza vincoli.

Perché l’assenza di Locatelli non libera qualsiasi posto

Ed è qui che il problema diventa concreto per la Juventus. Locatelli rientra nella categoria dei calciatori formati in Italia. La sua eventuale esclusione dalla lista, quindi, libererebbe uno slot appartenente a quella categoria. La Juventus però ha già raggiunto il massimo di 17 calciatori senza requisiti di formazione (tanto da avere dovuto escludere Khephren Thuram e Arkadiusz Milik), motivo per cui quello spazio non può essere utilizzato per inserire un altro giocatore formato all’estero.

In altre parole, togliere Locatelli dalla lista non significa automaticamente poter inserire qualsiasi svincolato. Per aggiungere un giocatore che occupa uno dei 17 slot “liberi”, il club avrebbe dovuto avere uno spazio disponibile proprio all’interno di quella quota oppure liberarne uno attraverso l’esclusione di un calciatore con il medesimo status. È questo il motivo per cui le valutazioni su eventuali svincolati non possono essere fatte soltanto sulla base delle esigenze tecniche o della disponibilità economica: conta anche come è costruita la lista depositata dalla società.