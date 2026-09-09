Cambia il calendario della Champions: dal 2027 sfida inaugurale con la squadra Campione d'Europa

La novità emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza a proposito del calendario internazionale delle competizioni maschili per club 2027/28 , insieme alla relativa lista d’accesso provvisoria. La prima giornata della Champions League sarà disputata tra il 7 e il 9 settembre 2027 , ma con una distribuzione delle partite diversa rispetto a quella attuale.

La UEFA Champions League prepara una novità significativa a partire dalla stagione 2027/28 . Con l’avvio del nuovo ciclo quadriennale delle competizioni europee, la massima coppa continentale avrà infatti una vera e propria partita inaugurale , destinata – in linea di principio – alla squadra detentrice del titolo.

Champions League 2027/28, nasce l’Opening Game

La grande novità riguarda il martedì della prima giornata. La UEFA ha previsto una sola partita per il 7 settembre 2027, definita esplicitamente “Opening Game”. In linea di principio, a disputarla sarà la squadra campione d’Europa in carica, cioè la vincitrice della Champions League 2026/27.

Il resto della prima giornata sarà poi concentrato tra mercoledì e giovedì: nove partite mercoledì 8 settembre e otto partite giovedì 9 settembre, per completare le 18 gare previste da ciascun turno della fase campionato. Una scelta che trasforma quindi l’avvio della Champions in un appuntamento autonomo, costruito intorno ai campioni in carica e pensato per dare maggiore riconoscibilità al debutto stagionale della competizione.

La differenza rispetto alla stagione 2026/27 è evidente. L’attuale prima giornata è distribuita in maniera uniforme su tre serate, con sei incontri martedì, sei mercoledì e sei giovedì. Dal 2027, invece, il martedì diventerà una serata riservata alla sola partita inaugurale, prima del programma più ampio delle due giornate successive. La UEFA trasformerà così il primo incontro in una vera e propria cerimonia d’apertura, una novità per la massima competizione europea per club.

Champions League 2027/28, tutte le date

La UEFA ha già fissato anche le date dell’intera edizione 2027/28. La fase campionato manterrà le otto giornate introdotte con il nuovo format a 36 squadre, con le prime sei disputate entro dicembre e le ultime due a gennaio.

Nel dettaglio, queste le date della fase campionato:

1ª giornata: 7-9 settembre 2027

7-9 settembre 2027 2ª giornata: 12-13 ottobre 2027

12-13 ottobre 2027 3ª giornata: 26-27 ottobre 2027

26-27 ottobre 2027 4ª giornata: 2-3 novembre 2027

2-3 novembre 2027 5ª giornata: 23-24 novembre 2027

23-24 novembre 2027 6ª giornata: 7-8 dicembre 2027

7-8 dicembre 2027 7ª giornata: 18-19 gennaio 2028

18-19 gennaio 2028 8ª giornata: 26 gennaio 2028

Questi invece gli appuntamenti per la fase a eliminazione diretta:

Playoff: 15-16 e 22-23 febbraio 2028

15-16 e 22-23 febbraio 2028 Ottavi: 7-8 e 14-15 marzo 2028

7-8 e 14-15 marzo 2028 Quarti: 4-5 e 11-12 aprile 2028

4-5 e 11-12 aprile 2028 Semifinali: 25-26 aprile e 2-3 maggio 2028

25-26 aprile e 2-3 maggio 2028 Finale: 27 maggio 2028

La Supercoppa UEFA che precederà la nuova stagione europea è invece programmata per mercoledì 11 agosto 2027. Il calendario sarà incorporato nei regolamenti delle competizioni UEFA 2027/28, che restano comunque soggetti all’approvazione del Comitato Esecutivo UEFA.