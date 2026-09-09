Cambia il calendario della Champions: dal 2027 sfida inaugurale con la squadra Campione d'Europa

La UEFA Champions League prepara una novità significativa a partire dalla stagione 2027/28. Con l’avvio del nuovo ciclo quadriennale delle competizioni europee, la massima coppa continentale avrà infatti una vera e propria partita inaugurale, destinata – in linea di principio – alla squadra detentrice del titolo.
La novità emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza a proposito del calendario internazionale delle competizioni maschili per club 2027/28, insieme alla relativa lista d’accesso provvisoria. La prima giornata della Champions League sarà disputata tra il 7 e il 9 settembre 2027, ma con una distribuzione delle partite diversa rispetto a quella attuale.
Champions League 2027/28, nasce l’Opening Game
La grande novità riguarda il martedì della prima giornata. La UEFA ha previsto una sola partita per il 7 settembre 2027, definita esplicitamente “Opening Game”. In linea di principio, a disputarla sarà la squadra campione d’Europa in carica, cioè la vincitrice della Champions League 2026/27.
Il resto della prima giornata sarà poi concentrato tra mercoledì e giovedì: nove partite mercoledì 8 settembre e otto partite giovedì 9 settembre, per completare le 18 gare previste da ciascun turno della fase campionato. Una scelta che trasforma quindi l’avvio della Champions in un appuntamento autonomo, costruito intorno ai campioni in carica e pensato per dare maggiore riconoscibilità al debutto stagionale della competizione.
La differenza rispetto alla stagione 2026/27 è evidente. L’attuale prima giornata è distribuita in maniera uniforme su tre serate, con sei incontri martedì, sei mercoledì e sei giovedì. Dal 2027, invece, il martedì diventerà una serata riservata alla sola partita inaugurale, prima del programma più ampio delle due giornate successive. La UEFA trasformerà così il primo incontro in una vera e propria cerimonia d’apertura, una novità per la massima competizione europea per club.
Champions League 2027/28, tutte le date
La UEFA ha già fissato anche le date dell’intera edizione 2027/28. La fase campionato manterrà le otto giornate introdotte con il nuovo format a 36 squadre, con le prime sei disputate entro dicembre e le ultime due a gennaio.
Nel dettaglio, queste le date della fase campionato:
- 1ª giornata: 7-9 settembre 2027
- 2ª giornata: 12-13 ottobre 2027
- 3ª giornata: 26-27 ottobre 2027
- 4ª giornata: 2-3 novembre 2027
- 5ª giornata: 23-24 novembre 2027
- 6ª giornata: 7-8 dicembre 2027
- 7ª giornata: 18-19 gennaio 2028
- 8ª giornata: 26 gennaio 2028
Questi invece gli appuntamenti per la fase a eliminazione diretta:
- Playoff: 15-16 e 22-23 febbraio 2028
- Ottavi: 7-8 e 14-15 marzo 2028
- Quarti: 4-5 e 11-12 aprile 2028
- Semifinali: 25-26 aprile e 2-3 maggio 2028
- Finale: 27 maggio 2028
La Supercoppa UEFA che precederà la nuova stagione europea è invece programmata per mercoledì 11 agosto 2027. Il calendario sarà incorporato nei regolamenti delle competizioni UEFA 2027/28, che restano comunque soggetti all’approvazione del Comitato Esecutivo UEFA.
Dal 2027 parte anche il nuovo ciclo dei diritti tv
La stagione 2027/28 non rappresenterà soltanto l’inizio del nuovo calendario, ma anche del nuovo ciclo commerciale e televisivo UEFA 2027-2031. Per quanto riguarda l’Italia, Sky ha già acquisito i diritti in esclusiva su tutte le piattaforme per 184 delle 203 partite stagionali della Champions League, oltre all’intero pacchetto di Europa League e Conference League, per complessive 342 gare a stagione delle altre due competizioni. L’accordo sarà valido dalla stagione 2027/28 fino alla 2030/31.
A completare il quadro ci sarà ancora Prime Video, che ha rinnovato a sua volta fino al 2031. Amazon continuerà a trasmettere in esclusiva in Italia le 18 migliori partite del mercoledì e, proprio dal nuovo ciclo, aggiungerà anche la miglior partita del giovedì della prima giornata della League Phase. Il totale salirà così a 19 incontri esclusivi per stagione.
La redistribuzione televisiva si intreccia quindi con il nuovo disegno del calendario: una Champions che dal 2027 proverà a valorizzare ancora di più ogni singola finestra, a partire dall’Opening Game del martedì, costruito intorno alla squadra campione d’Europa e destinato a diventare il vero atto inaugurale della nuova stagione continentale.