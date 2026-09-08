Sponsorizzazioni in Serie A, dove si trova il valore ancora da conquistare

Secondo le elaborazioni sviluppate da StageUp attraverso Football Sponsor 360 , questo potenziale non pienamente intercettato è misurabile e quantificabile e porta il valore potenziale delle sponsorizzazioni della Serie A a superare di circa il 30% i ricavi oggi effettivamente monetizzati dai club.

Il paradigma costruito negli ultimi decenni attorno alla visibilità del marchio continua ad avere un peso predominante, mentre componenti come brand association, digital, pr, hospitality, experience e, più in generale, capacità di attivazione della partnership sono considerate come un qualcosa di accessorio

Non bisogna infatti fermarsi al solo dato che riscontra la crescita degli investimenti perché il vero punto di analisi è rappresentato invece della capacità dell’intero ecosistema di valorizzare fino in fondo ciò che una sponsorizzazione può offrire.

Dal valore potenziale alla capacità di sfruttarlo

È proprio questo il passaggio sul quale si concentrerà il webinar “Le sponsorizzazioni in Serie A: le nuove frontiere dei dati e della pianificazione”, promosso da StageUp in collaborazione con Calcio e Finanza e in programma il 10 settembre dalle 17 alle 18. (Qui il link per iscriversi)

La domanda al centro del confronto non sarà quindi soltanto quanto vale una sponsorizzazione, né se il mercato stia cambiando, considerando che il cambiamento è già in corso: il punto sarà capire come i diversi attori della filiera possano sfruttarlo.

Per i club significa comprendere come trasformare asset oggi meno utilizzati in nuove opportunità commerciali e, quindi, in maggiori ricavi. Per gli sponsor significa poter costruire partnership capaci di produrre non soltanto esposizione, ma anche valore per il brand, relazione con il pubblico e, dove possibile, conversione del messaggio in risultati concreti.

Per advisor, concessionarie e centri media significa invece contribuire a rendere più efficace questo processo, attraverso una pianificazione capace di mettere in relazione obiettivi, asset, investimenti e ritorni.

È quindi un tema che riguarda l’intera filiera e che pone interrogativi diversi a seconda del punto di osservazione. Perché se il valore esiste e può essere misurato, la questione diventa capire dove si interrompe oggi il percorso che porta dalla disponibilità dell’asset alla sua piena valorizzazione commerciale.