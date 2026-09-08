Sponsorizzazioni in Serie A, dove si trova il valore ancora da conquistare

Le sponsorizzazioni della Serie A hanno raggiunto nel 2026 il loro punto più alto, con un valore stimato in 542 milioni di euro, pari a circa il 47% dell’intero mercato delle sponsorizzazioni sportive in Italia. Numeri che confermano la centralità del calcio nelle strategie di comunicazione delle aziende, ma che raccontano soltanto una parte del valore generato dalle partnership commerciali.
Non bisogna infatti fermarsi al solo dato che riscontra la crescita degli investimenti perché il vero punto di analisi è rappresentato invece della capacità dell’intero ecosistema di valorizzare fino in fondo ciò che una sponsorizzazione può offrire.
Il paradigma costruito negli ultimi decenni attorno alla visibilità del marchio continua ad avere un peso predominante, mentre componenti come brand association, digital, pr, hospitality, experience e, più in generale, capacità di attivazione della partnership sono considerate come un qualcosa di accessorio
Secondo le elaborazioni sviluppate da StageUp attraverso Football Sponsor 360, questo potenziale non pienamente intercettato è misurabile e quantificabile e porta il valore potenziale delle sponsorizzazioni della Serie A a superare di circa il 30% i ricavi oggi effettivamente monetizzati dai club.
Dal valore potenziale alla capacità di sfruttarlo
È proprio questo il passaggio sul quale si concentrerà il webinar “Le sponsorizzazioni in Serie A: le nuove frontiere dei dati e della pianificazione”, promosso da StageUp in collaborazione con Calcio e Finanza e in programma il 10 settembre dalle 17 alle 18. (Qui il link per iscriversi)
La domanda al centro del confronto non sarà quindi soltanto quanto vale una sponsorizzazione, né se il mercato stia cambiando, considerando che il cambiamento è già in corso: il punto sarà capire come i diversi attori della filiera possano sfruttarlo.
Per i club significa comprendere come trasformare asset oggi meno utilizzati in nuove opportunità commerciali e, quindi, in maggiori ricavi. Per gli sponsor significa poter costruire partnership capaci di produrre non soltanto esposizione, ma anche valore per il brand, relazione con il pubblico e, dove possibile, conversione del messaggio in risultati concreti.
Per advisor, concessionarie e centri media significa invece contribuire a rendere più efficace questo processo, attraverso una pianificazione capace di mettere in relazione obiettivi, asset, investimenti e ritorni.
È quindi un tema che riguarda l’intera filiera e che pone interrogativi diversi a seconda del punto di osservazione. Perché se il valore esiste e può essere misurato, la questione diventa capire dove si interrompe oggi il percorso che porta dalla disponibilità dell’asset alla sua piena valorizzazione commerciale.
Palazzi: «La Serie A lascia sul tavolo almeno il 30% del valore delle sponsorizzazioni»
Club, aziende e centri media: tutti i protagonisti del confronto
Il webinar sarà strutturato come una vera tavola rotonda e metterà a confronto prospettive differenti sul mercato delle sponsorizzazioni sportive.
Interverranno Andrea Alemanno, Head of Corporate Reputation di Ipsos Doxa; Francesco Alivia, Dentsu Sport & Entertainment Business Director; Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di SGAM (Acqua Lete e Sorgesana); Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront; e Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna FC.
A completare il confronto sarà Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp, mentre Federico Gaetano, CEO di StageUp, introdurrà i lavori presentando il quadro dal quale muove la discussione.
L’incontro sarà moderato da Stefano Gianuario, Chief Operating Officer di Fair Play Media e vicedirettore vicario di Sport e Finanza.