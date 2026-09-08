Tra i vincitori dello scorso anno figurano l’attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese Ousmane Dembélé , che si è aggiudicato il premio maschile, e la centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona Aitana Bonmatí , vincitrice del Pallone d’Oro femminile per il terzo anno consecutivo, stabilendo così un record.

Oltre alla trasmissione in diretta, DAZN sarà Global Gold Sponsoring Partner del Pallone d’Oro nelle categorie “Sports Broadcast Services” e “Sports OTT Services”, rafforzando ulteriormente la presenza del Gruppo in occasione di uno degli eventi più prestigiosi del calcio mondiale.

Dove vedere Pallone d’oro 2026? Esclusiva DAZN in 200 mercati

In vista della serata di premiazione, i fan potranno inoltre immergersi nel clima pre-cerimonia grazie ai contenuti dedicati e alla copertura speciale in programma.

«Il Pallone d’Oro è uno degli eventi più iconici del calcio e una celebrazione dei giocatori che ispirano i tifosi di tutto il mondo – ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group. – Siamo entusiasti di riportare il Pallone d’Oro su DAZN e di renderlo disponibile gratuitamente ai fan in 200 mercati a livello globale. In qualità di piattaforma globale di riferimento per lo sport, i tifosi scelgono di connettersi a DAZN per seguire alcuni dei più grandi eventi sportivi e vivere le migliori esperienze di visione, e il Pallone d’Oro rappresenta un’aggiunta perfetta alla nostra ampia offerta calcistica. È un esempio eccellente di come DAZN avvicini i tifosi ai momenti più importanti del calcio».

Il Pallone d’Oro non sarà disponibile su DAZN gratuitamente e in esclusiva in tutti i mercati. Nel dettaglio, in Turchia e Andorra i diritti live non sono esclusiva DAZN. Sono invece territori esclusi Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Bielorussia, Azerbaigian, Uzbekistan, Kazakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan, Norvegia, Bulgaria, Ungheria, Georgia, Romania e Armenia.