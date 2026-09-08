Sono Arsenal, Bayern Monaco, Bodø/Glimt, Flamengo e Paris Saint-Germain i cinque club candidati al premio di migliore squadra maschile della stagione nell’ambito del Pallone d’Oro 2026.
Le nomination sono state ufficializzate nell’ambito delle candidature per la 70ª edizione del premio, la cui cerimonia si terrà il prossimo 26 ottobre a Londra (in diretta su DAZN), per la prima volta nella storia. Il Pallone d’Oro è assegnato da France Football e dal 2024 viene organizzato in partnership con la UEFA.
Il riconoscimento al miglior club prende in considerazione il periodo compreso tra il 3 agosto 2025 e il 19 luglio 2026. Tra i criteri previsti figurano la qualità del gioco espresso, i trofei conquistati, le vittorie più significative, i risultati ottenuti oltre le aspettative, oltre al rispetto e al fair play.
Pallone d’Oro 2026, i club candidati
A contendersi il riconoscimento saranno:
- Arsenal
- Bayern Monaco
- Bodø/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Tra i principali favoriti figura inevitabilmente il Paris Saint-Germain, già vincitore del premio nel 2025. La formazione di Luis Enrique ha confermato il proprio dominio europeo conquistando la Champions League per la seconda stagione consecutiva, superando proprio l’Arsenal ai calci di rigore nella finale di Budapest. Il PSG è così diventato il primo club francese capace di vincere due volte la Champions e soltanto il secondo, nell’era moderna della competizione, a difendere con successo il titolo.
Proprio l’Arsenal rappresenta un’altra delle candidature più forti. I Gunners hanno conquistato la Premier League 2025/26, riportando il titolo nel nord di Londra dopo 22 anni di attesa, e hanno chiuso il campionato con 85 punti, sette in più del Manchester City. La squadra di Mikel Arteta ha inoltre raggiunto la finale di Champions League, dopo essere diventata la prima formazione a vincere tutte e otto le partite della nuova fase campionato della competizione.
Tra le cinque candidate c’è anche il Bayern Monaco, protagonista di una stagione conclusa con il double nazionale. I bavaresi hanno confermato il titolo in Bundesliga e sono tornati a vincere anche la Coppa di Germania, battendo 3-0 lo Stoccarda nella finale di Berlino e conquistando la DFB-Pokal per la 21ª volta nella propria storia. In Champions League il cammino si è invece fermato in semifinale contro il PSG.
La sorpresa Bodø/Glimt e il Flamengo campione del Sudamerica
La candidatura forse più significativa per il rapporto tra dimensioni del club e risultati ottenuti è quella del Bodø/Glimt. Al debutto assoluto nella fase principale della Champions League, la formazione norvegese è riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale, diventando anche il primo club norvegese a vincere una sfida a eliminazione diretta nella competizione.
Il momento simbolo della stagione è stato il successo contro l’Inter, finalista della Champions precedente: il Bodø/Glimt ha eliminato i nerazzurri con un complessivo 5-2, vincendo sia in Norvegia sia a Milano. Agli ottavi ha poi battuto 3-0 lo Sporting CP nell’andata, prima di essere eliminato ai supplementari nella sfida di ritorno a Lisbona.
Completa il quintetto il Flamengo, unico club sudamericano tra i candidati. Il club brasiliano ha vissuto un 2025 di altissimo livello, conquistando sia il Brasileirão sia la Copa Libertadores, quest’ultima vinta nella finale contro il Palmeiras e diventata il quarto titolo continentale nella storia del Mengão. Flamengo ha inoltre raggiunto la finale della Coppa Intercontinentale, dove è stato sconfitto ai rigori dal PSG dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.
Pallone d’Oro 2026, come viene scelto il miglior club
Il vincitore sarà determinato da un panel internazionale di giornalisti specializzati, lo stesso chiamato a votare per il Pallone d’Oro maschile. Ogni giurato dovrà scegliere due dei cinque club candidati: due punti saranno assegnati alla prima scelta e un punto alla seconda. Il premio andrà alla società che avrà raccolto il maggior numero complessivo di punti.
In caso di parità, conterà prima il numero di voti ricevuti come prima scelta e successivamente il numero di calciatori appartenenti al club, prima del mercato estivo, presenti tra i candidati al Pallone d’Oro. Il nome della squadra vincitrice sarà svelato nel corso della cerimonia del 26 ottobre a Londra.