Il riconoscimento al miglior club prende in considerazione il periodo compreso tra il 3 agosto 2025 e il 19 luglio 2026 . Tra i criteri previsti figurano la qualità del gioco espresso, i trofei conquistati, le vittorie più significative, i risultati ottenuti oltre le aspettative, oltre al rispetto e al fair play.

Le nomination sono state ufficializzate nell’ambito delle candidature per la 70ª edizione del premio, la cui cerimonia si terrà il prossimo 26 ottobre a Londra ( in diretta su DAZN ), per la prima volta nella storia. Il Pallone d’Oro è assegnato da France Football e dal 2024 viene organizzato in partnership con la UEFA.

Sono Arsenal, Bayern Monaco, Bodø/Glimt, Flamengo e Paris Saint-Germain i cinque club candidati al premio di migliore squadra maschile della stagione nell’ambito del Pallone d’Oro 2026.

Pallone d’Oro 2026, i club candidati

A contendersi il riconoscimento saranno:

Arsenal

Bayern Monaco

Bodø/Glimt

Flamengo

Paris Saint-Germain

Tra i principali favoriti figura inevitabilmente il Paris Saint-Germain, già vincitore del premio nel 2025. La formazione di Luis Enrique ha confermato il proprio dominio europeo conquistando la Champions League per la seconda stagione consecutiva, superando proprio l’Arsenal ai calci di rigore nella finale di Budapest. Il PSG è così diventato il primo club francese capace di vincere due volte la Champions e soltanto il secondo, nell’era moderna della competizione, a difendere con successo il titolo.

Proprio l’Arsenal rappresenta un’altra delle candidature più forti. I Gunners hanno conquistato la Premier League 2025/26, riportando il titolo nel nord di Londra dopo 22 anni di attesa, e hanno chiuso il campionato con 85 punti, sette in più del Manchester City. La squadra di Mikel Arteta ha inoltre raggiunto la finale di Champions League, dopo essere diventata la prima formazione a vincere tutte e otto le partite della nuova fase campionato della competizione.

Tra le cinque candidate c’è anche il Bayern Monaco, protagonista di una stagione conclusa con il double nazionale. I bavaresi hanno confermato il titolo in Bundesliga e sono tornati a vincere anche la Coppa di Germania, battendo 3-0 lo Stoccarda nella finale di Berlino e conquistando la DFB-Pokal per la 21ª volta nella propria storia. In Champions League il cammino si è invece fermato in semifinale contro il PSG.

La sorpresa Bodø/Glimt e il Flamengo campione del Sudamerica

La candidatura forse più significativa per il rapporto tra dimensioni del club e risultati ottenuti è quella del Bodø/Glimt. Al debutto assoluto nella fase principale della Champions League, la formazione norvegese è riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale, diventando anche il primo club norvegese a vincere una sfida a eliminazione diretta nella competizione.

Il momento simbolo della stagione è stato il successo contro l’Inter, finalista della Champions precedente: il Bodø/Glimt ha eliminato i nerazzurri con un complessivo 5-2, vincendo sia in Norvegia sia a Milano. Agli ottavi ha poi battuto 3-0 lo Sporting CP nell’andata, prima di essere eliminato ai supplementari nella sfida di ritorno a Lisbona.

Completa il quintetto il Flamengo, unico club sudamericano tra i candidati. Il club brasiliano ha vissuto un 2025 di altissimo livello, conquistando sia il Brasileirão sia la Copa Libertadores, quest’ultima vinta nella finale contro il Palmeiras e diventata il quarto titolo continentale nella storia del Mengão. Flamengo ha inoltre raggiunto la finale della Coppa Intercontinentale, dove è stato sconfitto ai rigori dal PSG dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.