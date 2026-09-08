Chi comprerà le piccole imprese italiane? La sfida del ricambio imprenditoriale

Cambiano anche le ragioni dell’acquisto. Chi entra per la prima volta cerca una struttura dalla quale cominciare; chi ha già un’azienda può puntare a nuovi clienti, competenze o territori. Un laboratorio artigiano, una società di servizi e un’attività commerciale possono così trovare un futuro fuori dalla famiglia che li ha avviati.

Il tema è arrivato anche sul tavolo di Bruxelles. Il 23 giugno 2026 la Commissione europea ha pubblicato una raccomandazione sui trasferimenti d’impresa , segnalando il numero crescente di piccoli imprenditori prossimi al ritiro senza un successore individuato. Quando il passaggio fallisce, il rischio riguarda anche posti di lavoro e competenze.

Il titolare si avvicina alla pensione, l’attività ha ancora clienti e lavoro, ma in famiglia nessuno intende proseguire. È una situazione in cui il futuro dell’impresa dipende dalla possibilità di trovare qualcuno disposto a prenderne la guida. Dall’altra parte può esserci chi cerca proprio quella base per diventare imprenditore.

La difficoltà di incontrarsi

Un’impresa disponibile alla cessione e un acquirente interessato possono però restare lontani. Il venditore deve far conoscere l’opportunità tutelando la riservatezza; il compratore deve riuscire a individuare attività compatibili con il capitale, l’esperienza e il tempo a disposizione.

Accanto a commercialisti e intermediari, i marketplace specializzati permettono di estendere la ricerca oltre la rete di conoscenze locali. Piattaforme come Attivita24, dedicate alla compravendita di aziende e attività commerciali, raccolgono annunci consultabili per settore e territorio. Il primo incontro può così nascere anche tra persone che prima non avevano alcun contatto.

Al primo contatto seguono documenti e confronti sulla gestione: chi compra deve capire il lavoro che lo aspetta, chi vende a chi potrebbe affidarlo.

Il prezzo e il trasferimento delle competenze

Nella trattativa si incontrano il valore che il titolare attribuisce a ciò che ha costruito e il reddito che l’acquirente pensa di poter ricavare. Una prima stima del valore aiuta a impostare il confronto sui dati economici. La cifra va poi approfondita con i professionisti, considerando contratti, investimenti necessari e dipendenza dell’attività dal suo fondatore.

Quest’ultimo aspetto pesa soprattutto dove il titolare concentra rapporti commerciali e conoscenze tecniche. Un periodo di affiancamento può consentire al successore di conoscere clienti e fornitori, apprendere le procedure e assumere gradualmente le responsabilità. Il prezzo e le modalità del passaggio diventano così parti della stessa operazione.

Una nuova gestione, un’impresa che continua

Per chi acquista, quella base può diventare il punto di partenza per introdurre servizi, raggiungere altri clienti o riorganizzare il lavoro. Il passaggio di proprietà può quindi tenere insieme la conservazione delle competenze e la possibilità di cambiare.

Il ricambio imprenditoriale riguarda anche la capacità di far incontrare questi progetti. Per chi lascia significa dare un seguito al proprio lavoro; per chi entra, trovare qualcosa da sviluppare. L’eredità di un’impresa può continuare anche quando a raccoglierla è qualcuno che non porta il cognome del fondatore.

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