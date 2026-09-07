Ma dove vedere Palermo Sampdoria in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ).

Il match vede di fronte il Palermo che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 6 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 1 punti.

Dove vedere Palermo Sampdoria in tv

Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.30. La sfida della terza giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Palermo-Sampdoria sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie B. Il match rappresenta una delle partite del secondo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Palermo Sampdoria in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Palermo-Sampdoria in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Palermo-Sampdoria è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Palermo Sampdoria, quando si gioca

L’appuntamento con Palermo-Sampdoria è fissato per lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20.30 al Renzo Barbera. La sfida sarà valida per la terza giornata della Serie B 2026/27.