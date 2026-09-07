Malagò: «Diritti tv centrali nei bilanci, ora serve valorizzare il prodotto»

«Sono in costante contatto con Ranieri e con tutte le persone coinvolte, stiamo parlando tantissimo e c’è un’energia positiva». Giovanni Malagò, presidente della FIGC dal giugno 2026, traccia un primo bilancio del lavoro avviato dalla Federazione sul futuro della Nazionale e sulla crescita dei giovani calciatori italiani. Intervenuto a margine della giornata di benvenuto alle matricole della Luiss, Malagò ha sottolineato come il percorso intrapreso non possa limitarsi alle esigenze immediate della Nazionale, ma debba poggiare su una programmazione più ampia.

«Le idee sono chiare, è un progetto che deve andare dal breve al medio termine e finalmente c’è consapevolezza, oltre a un cambio di mentalità», ha spiegato il numero uno della Federcalcio. «Vedo che c’è anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, i progetti quotidiani stanno andando tutti a terra anche tramite la filiera che comincia da Coverciano». Il riferimento è al lavoro che la FIGC sta portando avanti per ampliare il bacino di calciatori italiani a disposizione della Nazionale e costruire un percorso maggiormente coordinato tra le diverse componenti del sistema.